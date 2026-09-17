F1｜明年將以巴林站開始　增至10個衝刺賽

一級方程式（F1）賽車在昨日（16日）公布明年的賽程。其中首站將在巴林站展開，而之後會到沙特阿拉伯，但受到中東的局勢影響，能否如期仍未可預料。同時明年的衝刺賽會增加至10站，當中包括揭幕的巴林站，以及歷史悠久的摩納哥站都會有衝刺賽。
明年F1賽事在3月12至14日展開，首站是巴林站，之後到沙特阿拉伯，但基於目前中東的局勢仍然未明朗，比賽能否如期仍然未知。今年卡塔爾及阿布扎比站，都已因為中東局勢而取消，今個賽季末能否在中東完成亦成疑問。而巴林原本是預設為揭幕戰，不過近2個賽季因為與伊斯蘭齋戒月撞期而調動，故安排在澳洲揭幕。土耳其和葡萄牙站回歸，同時澳洲、日本和中國3站在連續3星期舉行。
另外明年F1會由目前6站衝刺賽增至10站，當中包括巴林、澳洲、日本、摩納哥、阿布扎比、加拿大、英國、意大利、巴西及卡塔爾。F1的主席杜明尼哥利（Stefano Domenicali）表示：「我們非常高興地，歡迎葡萄牙及土耳其加入賽事，並將衛刺賽的賽事擴展到10場，這將為我們的車迷帶來更加激烈、扣人心弦的比賽，以及讓我們的運動如此特別的精彩對決。」國際汽聯（FIA）主席賓蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）就指：「2027年F1賽程充分體現了我們這項運動的全球吸引力和持續發展。涵蓋五大洲24個分站賽事，葡萄牙和土耳其站回歸，並有機會擴大衝刺賽項目，將傳統、創新和車迷參與結合，同時保持最高的體育標準。」