F1｜明年將以巴林站開始　增至10個衝刺賽

一級方程式（F1）賽車在昨日（16日）公布明年的賽程。其中首站將在巴林站展開，而之後會到沙特阿拉伯，但受到中東的局勢影響，能否如期仍未可預料。同時明年的衝刺賽會增加至10站，當中包括揭幕的巴林站，以及歷史悠久的摩納哥站都會有衝刺賽。

明年F1賽事在3月12至14日展開，首站是巴林站，之後到沙特阿拉伯，但基於目前中東的局勢仍然未明朗，比賽能否如期仍然未知。今年卡塔爾及阿布扎比站，都已因為中東局勢而取消，今個賽季末能否在中東完成亦成疑問。而巴林原本是預設為揭幕戰，不過近2個賽季因為與伊斯蘭齋戒月撞期而調動，故安排在澳洲揭幕。土耳其和葡萄牙站回歸，同時澳洲、日本和中國3站在連續3星期舉行。