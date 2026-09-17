名古屋亞運｜日本男足不足8000人入場　港隊防守表現獲讚揚

在周三（16日）名古屋亞運的比賽，香港隊作客在容納到4萬人的豐田球場對東道主的日本隊。比賽僅得7,720人入場，引起日本球迷及媒體的關注，而日本隊全場23次射門只有5次中目標及入2球，也引起對日本隊表現的質疑，主教練的大岩剛認為香港隊的防守表現很好。

賽前名古屋方面已指出在足球、棒球等項目，在大型運動場的門票銷情欠佳，在周三豐田球場雖然舉行兩場比賽，卻最後只落得不足8,000人入場，在直播中見到空盪盪的球場，引起日本網民的譁然。網民都質疑是因為比賽欠缺吸引力，還是售票真的艱難。豐田球場是日職球會名古屋鯨魚的主場，在今年5月舉行的一場周三聯賽對大阪飛腳，仍有約3萬多人入場，然而在上月的天皇盃對鳥取飛翔，其實比今次更少，只得4,366人入場。雖然在日本U21隊中有門將的堀尾幸冬是名古屋的正選，但仍無法號召主場球迷入場。