親子行山路線｜沙田蝌蚪坪、摩星嶺、河背水塘等10個秋天好去處

秋天該很好，正是親子行山的理想時分。然而隔了一整個夏天，需要由低難度路線開始循序漸進，以免身體不適。今次推介設S型水壩的元朗河背水塘、馬灣、南丫島菱角山、城門水塘享逸台、香港島摩星嶺等10個親子好去處，讓大家在中秋節或周末呼吸郊外空氣，行山減壓。

香港秋天行山需要注意甚麼？

雖然已過立秋，但香港不時平均氣溫達30度以上，加上濕度高，仍有中暑機會。因此出發前要留意天文台預報，帶備充足食水、乾糧及防曬用品，如太陽眼鏡、闊邊帽、透氣衣服等。