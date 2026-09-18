親子行山路線｜沙田蝌蚪坪、摩星嶺、河背水塘等10個秋天好去處

秋天該很好，正是親子行山的理想時分。然而隔了一整個夏天，需要由低難度路線開始循序漸進，以免身體不適。今次推介設S型水壩的元朗河背水塘、馬灣、南丫島菱角山、城門水塘享逸台、香港島摩星嶺等10個親子好去處，讓大家在中秋節或周末呼吸郊外空氣，行山減壓。
香港秋天行山需要注意甚麼？
雖然已過立秋，但香港不時平均氣溫達30度以上，加上濕度高，仍有中暑機會。因此出發前要留意天文台預報，帶備充足食水、乾糧及防曬用品，如太陽眼鏡、闊邊帽、透氣衣服等。
日落後迷路及受傷機會增大，因此宜提早起步，減少摸黑落山的機會。手提電話是重要的求救工具，因此要確保電力充足，宜帶備行動電源（尿袋）及相應充電線。行山最重要是量力而為，安全至上。行山人士應愛護環境，自己垃圾自己帶走。
元朗河背水塘
位於元朗的河背水塘設特色S型水壩，與「港版嵐山竹林」成為兩大打卡熱點。
這條香港初級、短程、親子行山路線上落不大。由於河背水塘與清潭水塘的歷史相連繫，因此有體力及時間可以三塘連走，既不困難又有靚景。
雷公田→生態園→清潭上灌溉水塘→清潭下灌溉水塘→河背營地→河背灌溉水塘→河背水塘家樂徑→河背村
鳳馬古道
難度不高的鳳馬古道曾是連接沙頭角馬尾下村與大埔鳳園的主要通道，既有天空之鏡、白茅海，更經過香港少有「蜻蜓天堂」，由大埔鳳園漫遊古道到鶴藪圍，滿足到郊遊、拍拖、親子樂的你。
鳳園→沙羅洞→平山仔→鶴藪水塘→鶴藪圍
馬灣一日遊
馬灣交通選擇多，船及巴士都可到達。近年提到馬灣，第一時間想起青馬大橋，本文會介紹三個角度觀賞青馬大橋的打卡位，再推介馬灣最高點大嶺頭和馬灣最南端大排咀，馬灣一日遊行程豐富。除了拍拖，亦是親子樂和初級郊遊路線，中途有多個廁所和多間食肆，路牌指示清晰。想不到周末好去處？馬灣可能是不錯的地點。
東灣→青馬大橋底→大嶺頭→大排咀→馬灣公園→古蹟館
南丫島菱角山
南丫島13.85平方公里，是香港第四大島嶼，僅次大嶼山、香港島、赤鱲角。除了熟悉的罟索灣至榕樹灣的熱門行山郊遊路線，可探索的還有奇石處處的菱角山。從高位看不一樣的南丫島魚排、人工湖，好天時配以天藍色的東博寮海峽，就像用肉眼來一次航拍般。
索罟灣第一街→天后宮→正德僊觀→菱角山山坳→菱角山（250米）→東菱頂→模達村→索罟灣碼頭
南丫島行山路線｜索罟灣至榕樹灣神風洞沙灘風車俱全
城門水塘享逸台
城門水塘東北面設享逸台，是漁護署數年前興建，在高角度看城門水塘與別不同。大帽山和針山作伴下靜待日落，芒草成金黃色，是完美日落行山路線。
菠蘿壩→白千層→城門林道水塘段→享逸台→衛奕信徑→菠蘿壩
麥理浩徑6段行山｜九龍水塘往城門水塘金山探二戰遺跡
坪洲一日遊
坪洲位於大嶼山以東，面積不足一平方公里。曾經是工業發達之地的坪洲一日遊大街小巷，遊客味不濃烈，由7大景點極邪惡西多士等坪洲美食、牛皮廠、咖啡小店、行山到手指山等。當乘船離開時你會懷念淳樸的小島風情，還有小店的親切。
永安街→秘密花園→手指山→勝利合記石灰窰廠→大利島→坪洲碼頭
沙田蝌蚪坪
說到周末好去處，沙田居民可考慮沙田後花園的蝌蚪坪，稱得上短程、難度低又有靚景的打卡好地方。半小時內就由沙田圍站登頂，居高臨下，士氣高漲，360靚景飽覽沙田海、城門河等，屬一家大細、情侶拍拖行山路線。
沙田圍→水泉澳→沙田童軍中心→蝌蚪坪→原路折返
道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架朝聖點五步場景
香港大學登龍虎山
龍虎山鄰近香港大學，路況良好、樹蔭密而且設施和路牌齊備，是理想的初級新手行山路線。龍虎山山頂不是重點，親身接觸松林炮台與維多利亞界石的香港歷史，才是最珍貴之處。
香港大學站→薄扶林道→碧珊徑→龍虎山11號涼亭→晨運徑往松林炮台→克頓道維多利亞城界石→旭龢道
山頂行山｜薄扶林樹木研習徑繞太平山一圈180度賞維港
港島摩星嶺
香港島不乏初級新手行山路線，鄰近堅尼地城的摩星嶺既不需瘋狂上樓梯和暴曬，而且包含豐富二戰歷史古蹟及鬼故，不論初級行山或尋訪古蹟都樂在其中。白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚就在不遠處，有時間和體力的不妨一網打盡多個著名香港景點。
摩星嶺青年旅舍→摩星嶺炮台→摩星嶺→芝加哥大學白屋銀禧炮台→日落觀瀾亭→西環鐘聲泳棚→堅尼地城
西貢鹽田梓
拍拖或家庭樂偷得浮生，不用上山下海，往西貢小島鹽田梓半日遊是低付出高回報郊遊好去處。由西貢新公眾碼頭登15分鐘船程往鹽田梓，全島周圍佈滿藝術品，鹽田和木棧走廊融和300年歷史和時尚。經玉帶橋往滘西洲碼頭旁的沙灘，聽海風看天藍色海灣。
鹽田梓→聖若瑟堂→玉帶橋→滘西洲碼頭→木棧長廊→鹽田梓