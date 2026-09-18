西甲｜新兵夠堅 馬德里打吡做大騷

馬體會周中西甲以4比0大炒奧沙辛拿，新兵前鋒約拿芬大衛，交出1入球1助攻，在鋒線與盧卡文合作良好；尤其在球隊兩大主力前鋒祖利安艾華利斯與阿歷山大索洛夫因傷缺陣下，球隊攻力無損。主帥施蒙尼早已部署為今場馬德里打吡留力，中場重心摩頓胡文特與基利安奴施蒙尼等，剛戰僅後備登場。此外，另一中場新兵李康仁上仗聯賽也有進帳，在西甲企穩陣腳，球隊必有決心在打吡戰，力爭西甲3連勝。

西甲馬德里打吡，周日晚將在馬德里體育會主場上演，火併同市宿敵皇家馬德里。兩軍周中分別贏波，氣勢強勁，各自在鋒線補強後，得到良好效果，今場勢必合演入球大戰。(球賽編號FB5362，9月20日22:15開賽，Now 632台直播)

皇馬開季5勝1負

對手皇馬剛戰以3比2力克艾爾切，聯賽開季6戰5勝1負，力追長勝軍巴塞隆拿。射手基利安麥巴比該仗交出1入球1助攻，今季聯賽個人累積7入球2助攻；天價新兵恩迪奧文迪同場交出助攻，與中場靈魂貝拿度施華為球隊進攻提供重大貢獻，攻中祖迪比寧咸今場復任正選，鋒力更有保證。

當然，皇馬防線未算可靠，中堅伊巴希馬干拿迪不論夥拍魯迪格或甸恩胡積臣間中都有甩漏。兩軍上季聯賽交手，勝負各1，每場「總入球」最少開5球，一場入球大戰勢所難免。