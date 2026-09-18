英超｜出擊倫敦志切反彈 紅魔有力反擊致「富」

曼市雙雄完成英聯盃後，香港時間周日晚上在英超分途出擊，其中「紅魔」曼聯出訪倫敦球會富咸，勢必要在盃賽慘烈出局後，作出強力回應交代；遇上開季防線不太穩陣的主隊，紅魔對賽又佔上風，今場可博客勝。(球賽編號：FB5339，9月20日23:30開賽，Now621台直播)
曼聯英聯盃第3圈迎白禮頓，半力出擊領先2比0，最後在奧脫福反輸2比3出局；雖則在季內要應付多條戰線下，紅魔該仗出場人腳便知他們對該盃不太在意，但繼失意曼城打吡後，又在盃賽反輸，外界批評聲音大增，領隊卡域克(Carrick)今場必要夫添迎敵，不容再失，以保住飯碗。
曼聯兩連敗後誓重振聲威
包括隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、麥比奧莫(Mbeumo)及馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)等曼聯主力鋒將，今場將復任正選，為主帥救駕；今場遇上善攻不善守的富咸，預期有利紅魔打反擊戰，加上曼聯計近2季英超對賽，4戰3勝1和佔盡上風，今場可看高一線。
對手富咸開季聯賽4戰1和3負未開勝門，周中英聯盃淘汰英冠韋斯咸，也失2球；季內聯賽主場分別負車路士及水晶宮2比3，可見在新帥艾比路亞(Arbeloa)麾下，防守持續甩漏，貪勝不知輸，影響成績。
富咸周中英聯盃同樣副選出擊，一眾攻擊主將包括伊禾比(Iwobi)、干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)等必復任正選；惟門將賓特尼奴(Bernd Leno)因受中堅奇雲巴斯(Calvin Bassey)等經常輕出谷前，把關變得不太穩陣，新帥同樣急求交代減壓，只怕今場又入不敷支，被紅魔鋒將有機可乘。
曼城勢挫新特蘭爭英超5連勝
另外，英超開季4戰全勝的曼城，同日較早時間迎「黑貓」新特蘭。後者剛在歐霸大聯賽排強陣，1比0氣走荷甲阿爾克馬爾；匆匆再戰作客硬撼藍月，尤其要面對神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，只怕難以抵擋，加上左閘雷尼度(Reinildo)停賽，勢成客軍缺口。藍月就算亦有菲爾科頓(Phil Foden)停賽，尚有優質翼鋒補上，影響有限，主勝冇甩拖。(9月20日21:00開賽，Now621台直播)
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