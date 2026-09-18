英超｜出擊倫敦志切反彈 紅魔有力反擊致「富」

曼市雙雄完成英聯盃後，香港時間周日晚上在英超分途出擊，其中「紅魔」曼聯出訪倫敦球會富咸，勢必要在盃賽慘烈出局後，作出強力回應交代；遇上開季防線不太穩陣的主隊，紅魔對賽又佔上風，今場可博客勝。(球賽編號：FB5339，9月20日23:30開賽，Now621台直播)

曼聯英聯盃第3圈迎白禮頓，半力出擊領先2比0，最後在奧脫福反輸2比3出局；雖則在季內要應付多條戰線下，紅魔該仗出場人腳便知他們對該盃不太在意，但繼失意曼城打吡後，又在盃賽反輸，外界批評聲音大增，領隊卡域克(Carrick)今場必要夫添迎敵，不容再失，以保住飯碗。

曼聯兩連敗後誓重振聲威

包括隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、麥比奧莫(Mbeumo)及馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)等曼聯主力鋒將，今場將復任正選，為主帥救駕；今場遇上善攻不善守的富咸，預期有利紅魔打反擊戰，加上曼聯計近2季英超對賽，4戰3勝1和佔盡上風，今場可看高一線。