英超｜倫敦打吡 賓福特博和車仔

和波專家「蜜蜂兵團」賓福特，周五深夜在今輪英超頭場的西倫敦打吡，迎戰季初入得失得的車路士；將以一貫實而不華踢法，加上擅長的死球攻勢，困擾對手，今場直取和局。(球賽編號：FB5260，9月19日03:00開賽，Now621台直播)
連同剛戰英聯盃2比1打敗英甲雷丁，「蜜蜂兵團」開季6戰3勝3和不敗，其中英超3連和，每每在先入波被追和。球隊今季無緣出戰歐洲賽，但仍重金簽入兩大非洲兵、守將馬歷迪奧夫(Malick Diouf)及中場馬馬度辛加利(Mamadou Sangre)，但季初以舊將為骨幹。上屆英超射手榜「二哥」、巴西箭頭伊戈泰亞高(Igor Thiago)今季聯賽未開齋，但翼鋒奇雲舒亞迪(Kevin Schade)已入3球，配合由般尼過檔的查頓安東尼(Jaidon Anthony)作側擊，球隊開季以來，入球仍有保證。
「死球教練」安祖斯(Andrews)上季坐正後，繼續為「蜜蜂」炮製死球攻勢作搶分武器。球隊連同上季季尾，近14場聯賽錄得2勝10和2負；加上對上4季英超主場，跟車路士交手全部和氣收場，今場輸名氣但不輸實力。
暫時較賓福特多1分、開季4戰7分的車路士，自季前由西班牙主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)接手後，擁有摩根羅渣士(Morgan Rogers)、高爾彭馬(Cole Palmer)的英格蘭拍檔，大踢進攻足球，4戰入10球。
車路士防守積弱
但藍戰士防守卻漏洞多多，阿根廷門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)身手不用懷疑，但季初加盟以來3場英超共失7球；上仗主場先收起新中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)，改由韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)拍高維高維爾(Levi Colwill)，仍被侯城上半場攻入2球，最終2比2逼和對手，遇升班馬卻未見霸氣。車路士今場轉戰作客難佔上風，或一場入球此起彼落的和波賽事。
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