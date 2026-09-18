英超｜倫敦打吡 賓福特博和車仔

和波專家「蜜蜂兵團」賓福特，周五深夜在今輪英超頭場的西倫敦打吡，迎戰季初入得失得的車路士；將以一貫實而不華踢法，加上擅長的死球攻勢，困擾對手，今場直取和局。(球賽編號：FB5260，9月19日03:00開賽，Now621台直播)

連同剛戰英聯盃2比1打敗英甲雷丁，「蜜蜂兵團」開季6戰3勝3和不敗，其中英超3連和，每每在先入波被追和。球隊今季無緣出戰歐洲賽，但仍重金簽入兩大非洲兵、守將馬歷迪奧夫(Malick Diouf)及中場馬馬度辛加利(Mamadou Sangre)，但季初以舊將為骨幹。上屆英超射手榜「二哥」、巴西箭頭伊戈泰亞高(Igor Thiago)今季聯賽未開齋，但翼鋒奇雲舒亞迪(Kevin Schade)已入3球，配合由般尼過檔的查頓安東尼(Jaidon Anthony)作側擊，球隊開季以來，入球仍有保證。