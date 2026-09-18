英超｜主場勇往直前 「海鷗」迎兵工廠鬥攻格

英超長勝軍兼榜首阿仙奴，來到國際賽前的最後一輪英超，繼續作客之旅，南下鬥全聯賽火力最強的「海鷗」白禮頓，預期將會爆發一場精彩入球大戰，入球中位數[2.5]球，「大」盤可取。(球賽編號：FB5289，9月19日22:00開賽，Now621台直播)
「兵工廠」阿仙奴連續作客之旅，先後在歐聯1比0打敗拿玻里、英超2比0挫新特蘭，以及上仗英聯盃4比2淘汰葉士域治。只見阿仙奴各戰線每場出場陣容不同，以戰養戰，減輕主力勞累不因素；今場南下白禮頓，主帥阿迪達(Arteta)將以最精銳出擊，力爭英超開季5連勝，保住「一哥」位。
阿仙奴兵多將廣
全能翼衛卡拉費奧利(Calafiori)、前線兩大好手布卡約沙卡(Bukayo Saka)及箭頭夏維斯(Havertz)，休息一仗後會擔正復出；配合剛戰只後備上陣的翼鋒謝索利斯(Tzolis)及隊長中場馬田奧迪加特(Martin Odegaard)，今場無後顧必全力攻堅，誓要延續球隊近5季英超作客白禮頓，錄得4勝1和的絕對優勢。
當然「海鷗」已非泛泛之輩，他們由現役英超最年輕的主帥靴士拿(Hurzeler)領軍，剛戰英聯盃輪換下，仍能作客3比2反勝曼聯，進一步推升士氣；回到英超，開季4戰聯賽2勝1和1負狂入13球，包括上仗聯賽作客5比0大破高雲地利，當然對手一早少踢一人，得以大踢順境波。
希臘神鋒腳風順
球隊近年不斷被列強拆骨，但新兵繼續對辦，踢法一往無前。上季季初高價加盟的希臘小將前鋒高斯杜拉斯(Kostoulas)，季初展現潛力；借用後回歸的科特迪瓦年輕攻中馬歷耶古爾(Malick Yalcouye)，近3場聯賽擔正入2球，配合重返正選的世盃國腳翼衛迪古柏(De Cuyper)及迪亞高高美斯(Diego Gomez)，以攻為守，全力衝擊兵工廠防線。
白禮頓主場一向大開大合，上季英超煞科戰0比3不敵曼聯，今屆頭2場主場則分別在英超及歐協聯附加賽，開波即成功連番攻陷對手，4比0大勝阿士東維拉及特林素；今場預料雙方你來我往，鬥攻格局，入球會多。
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