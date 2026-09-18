英超｜主場勇往直前 「海鷗」迎兵工廠鬥攻格

英超長勝軍兼榜首阿仙奴，來到國際賽前的最後一輪英超，繼續作客之旅，南下鬥全聯賽火力最強的「海鷗」白禮頓，預期將會爆發一場精彩入球大戰，入球中位數[2.5]球，「大」盤可取。(球賽編號：FB5289，9月19日22:00開賽，Now621台直播)

「兵工廠」阿仙奴連續作客之旅，先後在歐聯1比0打敗拿玻里、英超2比0挫新特蘭，以及上仗英聯盃4比2淘汰葉士域治。只見阿仙奴各戰線每場出場陣容不同，以戰養戰，減輕主力勞累不因素；今場南下白禮頓，主帥阿迪達(Arteta)將以最精銳出擊，力爭英超開季5連勝，保住「一哥」位。

阿仙奴兵多將廣

全能翼衛卡拉費奧利(Calafiori)、前線兩大好手布卡約沙卡(Bukayo Saka)及箭頭夏維斯(Havertz)，休息一仗後會擔正復出；配合剛戰只後備上陣的翼鋒謝索利斯(Tzolis)及隊長中場馬田奧迪加特(Martin Odegaard)，今場無後顧必全力攻堅，誓要延續球隊近5季英超作客白禮頓，錄得4勝1和的絕對優勢。