英格蘭聯賽盃｜曼城主場大炒諾域治　17歲小將地標戰梅開二度

英格蘭聯賽盃的最後一場第3圈比賽，曼城半力出擊之下有17歲小將的科特森巴（Floyd Samba），首次成年隊比賽就梅開二度，以5:0大勝英冠的諾域治，16強遇淘汰曼聯的白禮頓。
上屆聯賽盃的冠軍曼城，在第3圈壓軸出場。主場迎戰英冠的諾域治。球隊今場收起一半主力，17歲的科特森巴，更是首次代表曼城的一隊上陣。他是前布力般流浪剛果守將基斯杜化森巴（Christopher Samba）的兒子。這位英格蘭青年國腳，在29分鐘接應巴西的阿倫安達迪（Allan Elias）傳中頂入，為藍月亮先開紀錄，也是他職業生涯的第1個入球。3分鐘後，卓基（Rayan Cherki）為曼城再下一城，半場曼城領先2:0。
下半場馬利斯卡（Enzo Maresca）連卓基都收起，由賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）入替。換邊僅3分鐘，阿倫安達迪就取得入球，為曼城拉開比數。森巴在54分鐘，攻入個人第2球，令曼城領先至4球，而麥艾度完場前為藍月亮建功，最終曼城大勝5:0。首次一隊上陣就梅開二度的森巴賽後表示：「當我知道會有機會取得一些時間為一隊上陣，能夠取得這樣的地標戰是難以置信的。我自己根據沒有想過，不過這只是開始，我前面有更強大的生涯在等着我，這是很好的地標。我和所有一隊球員都談過，他們都對我非常好，賽前，他們給了我很多建議，如『發揮出你的水平，做你自己』，這些話給予我信心，也幫助我今天攻入2球。」曼城將在16強主場對白禮頓。