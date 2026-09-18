英格蘭聯賽盃｜曼城主場大炒諾域治　17歲小將地標戰梅開二度

英格蘭聯賽盃的最後一場第3圈比賽，曼城半力出擊之下有17歲小將的科特森巴（Floyd Samba），首次成年隊比賽就梅開二度，以5:0大勝英冠的諾域治，16強遇淘汰曼聯的白禮頓。

上屆聯賽盃的冠軍曼城，在第3圈壓軸出場。主場迎戰英冠的諾域治。球隊今場收起一半主力，17歲的科特森巴，更是首次代表曼城的一隊上陣。他是前布力般流浪剛果守將基斯杜化森巴（Christopher Samba）的兒子。這位英格蘭青年國腳，在29分鐘接應巴西的阿倫安達迪（Allan Elias）傳中頂入，為藍月亮先開紀錄，也是他職業生涯的第1個入球。3分鐘後，卓基（Rayan Cherki）為曼城再下一城，半場曼城領先2:0。