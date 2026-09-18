歐霸盃｜水晶宮首戰旗開得勝　祖雲達斯大炒奈梅亨

上屆歐協聯冠軍的水晶宮，今季「升呢」出戰歐霸盃的首場聯賽階段比賽，主場以4:0大勝波蘭的列治普斯納。不過他們未能登上榜首，因為意甲的祖雲達斯在同日以5:0大勝荷蘭的NEC奈梅亨。

水晶宮上季被歐洲足協（UEFA）指與里昂由同一集團控制，被降落歐協聯，而球隊最終贏得歐協聯並真正晉身歐霸盃。聯賽階段首輪比賽，水晶宮遇上波蘭的列治普斯納，球隊10分鐘就由耶利米賓奴（Yeremy Pino）攻入領先，然後27分鐘基斯李察士（Chris Richards）接應角球頂入，為水晶宮拉開紀錄。34分鐘水晶宮獲得12碼，佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）射入，球隊擴大領先，之後客隊的耶格比（Terry Yegbe）擺烏龍踢入自己龍門，不過幸水晶宮越位在先，入球無效，半場水晶宮仍領先3球。換邊後水晶宮放慢攻勢，不過對手的列治普斯納在87分鐘有球員領第2面黃牌被逐，而尼基迪亞（Eddie Nketiah ）在89分鐘建功，最終水晶宮主場大勝4:0。