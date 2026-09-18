F1｜被指要求解僱法拉利職員　咸美頓聲明否認

7屆世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），在社交平台發聲明，否認自己有要求過法拉利車隊解僱一名員工。在周日（13日）的西班牙站，咸美頓未能完成比賽，賽後有媒體指他要求法拉利炒人。

意大利媒體在周二報道稱，咸美頓在西班牙站後，要求法拉利解僱一名車隊的支援人員。報道指因為事件，令咸美頓與法拉利的領隊Frederic Vasseur關係緊張。不過咸美頓就在Instagram上否認。他表示：「我看到了一些報道，我想在此澄清。我沒有要求過我團隊的任何人要被取代。每一位與我工作的人每日都在努力，正是他們的付出推動我們向前。我一直在努力幫助人們發揮自身潛力，成為最好的自己，或至少讓他們看到自己身上最好的一面。我可能不是每次都能夠實現這個目標，但這是我的初衷，也是我來這裡的目的。我們齊心合力，這種合作將會繼續下去。」