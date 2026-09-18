歐國聯｜高普首次接掌德國　宣布兩套名單出戰

德國國家隊將在本月底至下月初的長國際賽期，進行4場歐洲國家聯賽的比賽，而新德國主教練的高普（Jurgen Klopp），決定徵召2套陣容，共44人的名單，各戰2場比賽。

世界盃後接替尼高士文（Julian Nagelsmann）執掌德國隊的高普。將帶領德國隊在歐國聯兩戰希臘及對荷蘭和塞爾維亞，共4場的比賽。然而他沒有選擇一套進行全部4場比賽的名單，而是分2組，各打2場。其中第1組對荷蘭及希臘的比賽，徵召了夏維斯（Kai Havertz）、穆斯亞拿（Jamal Musiala）及舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck），第2組對塞爾維亞及希臘，就有科利安華迪斯（Florian Wirtz）、禾達美迪（Nick Woltemade）以及卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。