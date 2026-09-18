歐國聯｜高普首次接掌德國　宣布兩套名單出戰

德國國家隊將在本月底至下月初的長國際賽期，進行4場歐洲國家聯賽的比賽，而新德國主教練的高普（Jurgen Klopp），決定徵召2套陣容，共44人的名單，各戰2場比賽。
世界盃後接替尼高士文（Julian Nagelsmann）執掌德國隊的高普。將帶領德國隊在歐國聯兩戰希臘及對荷蘭和塞爾維亞，共4場的比賽。然而他沒有選擇一套進行全部4場比賽的名單，而是分2組，各打2場。其中第1組對荷蘭及希臘的比賽，徵召了夏維斯（Kai Havertz）、穆斯亞拿（Jamal Musiala）及舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck），第2組對塞爾維亞及希臘，就有科利安華迪斯（Florian Wirtz）、禾達美迪（Nick Woltemade）以及卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。
高普在記者會上表示：「我想盡可能了解到更多的球員。這沒有A隊或B隊之分，球隊的組成既要考慮場上表現，也要兼顧球員的特性和經驗。」在高普的隊中，亦有一些首次入選的新人，如艾華斯堡的中場基杜（Felix Keidel）以及法蘭克福的前鋒艾洛達列比（Younes Ebnoutalib）。高普稱：「我們隊裡有幾個球員可能會讓你眼前一亮，我們看到了他們的潛力，也希望能夠幫助他們成長。我們注意到了很多有才華的球員，多到有些甚至都沒有列入名單之中。」同時高普亦確定，達史特根（Marc-Andre ter Stegen）會代替退出國際賽的紐亞（Manuel Neuer），作為德國隊新正選門將。