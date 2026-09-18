英超｜曼聯15歲小將要求離開　據報皇家馬德里率先搶人才

英超曼聯隊中的15歲小將JJ加比爾（JJ Gabriel）早前提出要求球會與他解除登記，好讓他離隊尋找可以取得上陣的職業隊。據報歐洲多支頂級球隊，包括皇家馬德里、拜仁慕尼黑等都在虎視眈眈，而皇馬更是希望能立即獲得這位天才球員，並安排在青年隊上陣。
15歲的加比爾是曼聯青訓的天才球員，他今年已隨一隊出席季前的熱身賽。這位英格蘭小將在上個賽季已經有與一隊訓練。據報他渴望能在一隊上陣，但認為曼聯給予的機會不足，在季前熱身賽他只上陣8分鐘。不過曼聯目前仍為他註冊，同時根據英超的規定，除非在球會、球員及家長都同意，才能為球員取消註冊，而如果三方未能取得一致，英超賽會有權作出決定。而這位紅魔的未來球星，將在10月滿16歲，不過在他17歲前都未能簽署職業合約。
曼聯在極力挽留
曼聯據報並非不給予機會，他在過去一年，先後與前主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在辦公室會面，甚至之後也與費格遜（Sir Alex Ferguson）見面。加比爾在上星期的歐洲青年聯賽中，在對沙巴FC取得帽子戲法，在今季的英超青年聯賽亦有2個入球2次助攻的成績。在上季他是紅魔的最佳青年球員，並且在U18聯賽攻入逾20球。曼聯領隊卡域克（Michael Carrick）指：「我們要小心處理這事。他是個15歲的孩子，這更多的是關於JJ作為孩子的福利、照顧和關注。情況就是這樣，但我們必須謹慎對待爭議，以及我們有多重視。」
據英國媒體報道，包括巴塞隆拿、皇家馬德里、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑，甚至是英超的阿仙奴都關注加比爾的狀況。其中皇馬是當中意願最強烈，皇馬希望即時獲得加比爾，並將他放到皇馬的B隊。皇馬B隊目前在西班牙的第3級聯賽角逐。曼聯目前仍在極力希望挽留加比爾。