英超｜曼聯15歲小將要求離開　據報皇家馬德里率先搶人才

英超曼聯隊中的15歲小將JJ加比爾（JJ Gabriel）早前提出要求球會與他解除登記，好讓他離隊尋找可以取得上陣的職業隊。據報歐洲多支頂級球隊，包括皇家馬德里、拜仁慕尼黑等都在虎視眈眈，而皇馬更是希望能立即獲得這位天才球員，並安排在青年隊上陣。

15歲的加比爾是曼聯青訓的天才球員，他今年已隨一隊出席季前的熱身賽。這位英格蘭小將在上個賽季已經有與一隊訓練。據報他渴望能在一隊上陣，但認為曼聯給予的機會不足，在季前熱身賽他只上陣8分鐘。不過曼聯目前仍為他註冊，同時根據英超的規定，除非在球會、球員及家長都同意，才能為球員取消註冊，而如果三方未能取得一致，英超賽會有權作出決定。而這位紅魔的未來球星，將在10月滿16歲，不過在他17歲前都未能簽署職業合約。