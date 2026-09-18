澳洲布里斯班奧運賽艇河道　被指住有500隻鱷魚

雖然距離2032年的布里斯班奧運會，還有6年，而且還隔着洛杉磯的奧運會。然而比賽場地就引起關注。其中賽艇項目，當局安排在菲茨羅伊河舉行，但賽道的質素以及環境引起爭議，因為河內據報有500隻鱷魚在河中出沒。

菲茨羅伊河已獲得國際奧委會（IOC）批准舉辦，奧運的賽艇以及橡皮艇比賽，並指賽道對運動員是安全及公平。據英國廣播公司（BBC）的訪問，英國賽艇協會的總裁對賽事的「公平性」提出質疑，他指潮汐河的自然彎曲和水流，在賽艇運動有很多人認為不適合精英運動員比賽。然而在IOC以及世界賽艇組織的報告，都未提及河流鱷魚的問題，相反在當地的校際賽事，有提及了鱷魚的應對措施，並指出，菲茨里伊河是澳洲認證的鱷魚棲息地。