澳洲布里斯班奧運賽艇河道　被指住有500隻鱷魚

雖然距離2032年的布里斯班奧運會，還有6年，而且還隔着洛杉磯的奧運會。然而比賽場地就引起關注。其中賽艇項目，當局安排在菲茨羅伊河舉行，但賽道的質素以及環境引起爭議，因為河內據報有500隻鱷魚在河中出沒。
菲茨羅伊河已獲得國際奧委會（IOC）批准舉辦，奧運的賽艇以及橡皮艇比賽，並指賽道對運動員是安全及公平。據英國廣播公司（BBC）的訪問，英國賽艇協會的總裁對賽事的「公平性」提出質疑，他指潮汐河的自然彎曲和水流，在賽艇運動有很多人認為不適合精英運動員比賽。然而在IOC以及世界賽艇組織的報告，都未提及河流鱷魚的問題，相反在當地的校際賽事，有提及了鱷魚的應對措施，並指出，菲茨里伊河是澳洲認證的鱷魚棲息地。
澳洲3屆奧運賽艇金牌得主堅恩（Drew Ginn）指，他擔心比賽場地可能會發生洪水，以及「公平和公正」。堅恩指出：「個人而言，我不擔心澳洲的動物，而且我從沒見過鱷魚接近我。我肯定我划得更快，我育定所有運動員都划得更快。這確實在關注事項之中，雖然我認為並非首要，但問題確實很早就被提出。」德國的賽艇協會負責人也指，運動員質疑距離布里斯班600公里的地方，能否持續舉辦賽事。
昆士蘭省長批評運動員只是不想去偏遠地區
不過昆士蘭省省長克里薩弗利（David Crisafulli）認為，這些不成問題：「讓我們坦誠一點，揭開表面現象，直面問題的本質。這是一群來自各大州和海外的精英，他們試圖通過欺凌的手段來達到目的，因為他們不想去昆士蘭的偏遠地區，這是不對的。」然而新西蘭的賽艇組織指，問題與地方偏遠無關，而是比賽的公平性問題。