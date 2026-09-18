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體育
出版：2026-Sep-18 15:55
更新：2026-Sep-18 15:55

國際足協東盟盃門票即日開售　香港隊啟德出戰最平80蚊

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FIFA ASEAN Cup 2026 Trophy Presentation Hong Kong

國際足協東盟盃將在香港舉行。(國際足協官網)

首屆國際足協東盟盃，將在月底在香港舉行第二級聯賽的賽事。香港隊將會在啟德主場館迎戰老撾及汶萊，門票今日（18日）起發售，而啟德的兩個賽日門票，最平只收80港元，香港隊分組賽日及決賽日共3日的套票為520港元。

足總今日為東盟盃的售票舉行記者會，賽事首個賽日安排在旺角大球場舉行「雙料娛樂」，香港隊休戰下，同組的老撾會對汶萊。至於第2個比賽日在9月27日，香港隊會在啟德對老撾，而第3個比賽日，香港隊會繼續在啟德出戰，對手是汶萊。而另一組首個賽日由前香港隊主教練安達臣領軍的緬甸，會對東帝汶，之後一個賽日是柬埔寨對緬甸，最後是由東帝汶對柬埔寨。決賽日同10月3日同在啟德上演，由兩個分組首名對決。

足總公布門票今日開始在Ticketflap公開發售。其中香港隊3個比賽日套票及9月27日門票在下午3時開售，之後9月24日的門票在4時開賣，最後9月30日門票在5時發售，餘下決賽日就到下星期二（22日）的下午3時發售。旺角大球場比賽日門票為150港元，設有各代表隊的球迷區，而優惠票40港元。至於啟德的3個分組賽日，最平上層看台分80及150港元，而下層看台200港元，不設特惠票。

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東盟盃賽程

國際足協東盟盃二級聯賽賽程：

日期

開賽時間

場地

對賽

9月24日

下午5時

旺角大球場

老撾　對　汶萊

晚上8時

緬甸　對　東帝汶

9月27日

下午3時

啟德主場館

香港　對　老撾

傍晚6時

柬埔寨　對　緬甸

9月30日

下午5時

東帝汶　對　柬埔寨

晚上8時

香港　對　汶萊

10月3日

傍晚6時

決賽

795484629 1397789248501248 9154787056616303811 n 814740717 4638178383094349 1845547590811489540 n 814386056 1093660473530369 1333979839118351051 n

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