國際足協東盟盃門票即日開售　香港隊啟德出戰最平80蚊

首屆國際足協東盟盃，將在月底在香港舉行第二級聯賽的賽事。香港隊將會在啟德主場館迎戰老撾及汶萊，門票今日（18日）起發售，而啟德的兩個賽日門票，最平只收80港元，香港隊分組賽日及決賽日共3日的套票為520港元。

足總今日為東盟盃的售票舉行記者會，賽事首個賽日安排在旺角大球場舉行「雙料娛樂」，香港隊休戰下，同組的老撾會對汶萊。至於第2個比賽日在9月27日，香港隊會在啟德對老撾，而第3個比賽日，香港隊會繼續在啟德出戰，對手是汶萊。而另一組首個賽日由前香港隊主教練安達臣領軍的緬甸，會對東帝汶，之後一個賽日是柬埔寨對緬甸，最後是由東帝汶對柬埔寨。決賽日同10月3日同在啟德上演，由兩個分組首名對決。