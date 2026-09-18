名古屋亞運｜運動員安排等數以小時計　更出現男女同房

日本名古屋亞運會，明日（19日）就開幕，然而有關大會的安排問題持續引起各國爭議。中國代表團指在等候領取證件及安排已經需要數小時的時間，而且更甚是大會的住宿安排，有運動員竟是要男女同房，不少代表團稱因此對日本的好感大跌。 在過去幾日，除了中國及南韓代表表達對今屆亞運安排不滿外，印度、泰國的媒體都開始質疑名古屋主辦單位的能力。印度記者Smita Barooah在社交平台多次批評日本方面的安排：「印像中日本向來辦事嚴謹，真沒想到會做出如此糟糕的應對。這簡直是史上營運最差的一屆亞運會。」她指：「如果缺乏基礎設施又捨不得花錢，當初為甚麼要申辦這種規模的賽事？如果想要削減成本，當初又為何要主辦？」她指出，問題可不只出現在印度的運動員，其他國家及地區的運動員都面臨「缺乏交通工具、住宿地點及基本生活保障」。

運動輪候登記地方缺食物供應 據其他印度媒體的報道，在昨日於鄰近日本中部機場的愛知縣國際展覽館，在接待運動員抵達及進行登記等手續期間，有大批運動員需要等候多個小時，更甚是輪候區只有水提供而沒有食物。印度代表團的團長透露，在入境的時候因為運動員登記出現問題，令到大量各國運動員都在等，南韓代表團更透露，在昨日有人要在機場附近等5個小時。而中國體操代表張博恆指，他在機場等候了6個小時，連同從起飛到抵達，自己就有12小時未有進食。至於乒乓球的孫穎莎，更是在展覽館內做體操舒展身體。泰國媒體就報道，有泰國運動員到達後，系統指沒有他們的名字，需要等候尋找住宿，結果有運動員在展覽館過夜。

名古屋中部日本電視台報道，有日本運動員被安排男女同房，也有被迫與教練同房等。部份運動員因此要重新編配，同時部份團隊索性另外再租酒店。

場館接駁巴士不足 除了入境、住宿等問題，最新包括交通。據南韓媒體表示，周二在等候媒體巴士前往南韓對香港的排球賽事現場，他與香港《明報》的記者，要等候超過10分鐘仍未有車，部份場館也仍未提供接駁巴士，以及出現有代表團被送錯地點的情況。南韓媒體又指，雖然主場館及媒體中心都在名古屋，不過足球賽事有部份去到靜岡及大阪，而曲棍球及賽艇在岐阜，游泳更遠在東京，他們指這不像是一個亞運會，而是南韓全國運動會的級別。報道指出，雖然賽事的義工已經非常幫助，但義工人數本身就不足。