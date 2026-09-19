名古屋亞運｜香港女子手球隊首戰不敵南韓　武術與空手道明日將爭奪獎牌

名古屋亞運雖然今日（19日）會進行開幕禮，不過此前香港的女子手球代表，還進行了首場的循環賽比賽，以16:48不敵南韓。而香港代表明日就有多輪的重點比賽，包括女子4x100米自由泳的接力，何甄陶會出戰男子100米自由泳。而武術及空手道，莫宛螢會出戰太極劍太極拳的全能賽，而劉慕裳會在女子個人形上陣。

香港代表團在今日就只有一項比賽，女子手球項目的循環賽對南韓。南韓隊是手球的熱門，自1990年有女子手球項目以來取得7金1銀1銅，香港隊實力上有明顯差距。今屆女子手球只有7隊參賽，故此只進行循環賽決定冠軍。港隊在今場比賽，上半場已落後9:25，在下半場再失23分，以16:48不敵對手。莊斯琪今場為香港貢獻6分。香港女隊明日會對越南。