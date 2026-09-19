名古屋亞運｜香港女子手球隊首戰不敵南韓　武術與空手道明日將爭奪獎牌

名古屋亞運雖然今日（19日）會進行開幕禮，不過此前香港的女子手球代表，還進行了首場的循環賽比賽，以16:48不敵南韓。而香港代表明日就有多輪的重點比賽，包括女子4x100米自由泳的接力，何甄陶會出戰男子100米自由泳。而武術及空手道，莫宛螢會出戰太極劍太極拳的全能賽，而劉慕裳會在女子個人形上陣。
香港代表團在今日就只有一項比賽，女子手球項目的循環賽對南韓。南韓隊是手球的熱門，自1990年有女子手球項目以來取得7金1銀1銅，香港隊實力上有明顯差距。今屆女子手球只有7隊參賽，故此只進行循環賽決定冠軍。港隊在今場比賽，上半場已落後9:25，在下半場再失23分，以16:48不敵對手。莊斯琪今場為香港貢獻6分。香港女隊明日會對越南。
游泳何甄陶出戰100自
明日是亞運的首個正式比賽日，香港代表有多項賽事。當中泳隊在東京出戰，其中何詩蓓放棄明日的女子50米蛙泳項目，集中在自由泳項目爭逐獎牌。然而上屆取得1面銀牌的何甄陶會有個人賽事，在男子100米自由泳參賽（HOY TV77台 周日直播）。其餘游泳項目，香港代表楊凱晴和文雪兒參與女子200米蝶泳，林柏彤與馬紫玲就會參與女子1,500米自由泳項目，文薈喬會繼續參加女子50米蛙。而男子方面余東豈與盧梓霖會在男子200米個人混合泳出戰，尹進廉會與何甄陶一樣參與100米自由泳，關鵬和陳鎡樵就參加男子100米背泳，另外還有女子4x100米自由泳的接力比賽會在明日進行。
除了游泳外，武術和空手道都在明日有獎牌機會。其中劉慕裳出戰空手道女子個人形項目（HOY TV77台 周日直播），而周家謙也會出戰男子60公斤以下級別的比賽。武術方面，2018年銀牌得主莫宛螢會出戰女子太極劍太極拳全能賽（HOY TV77台 周日下午1時半直播），陳勁松與何彥政會出戰男子長拳，陳紫晴會參與女子散打52公斤級的比賽，她首輪對手是中華台北。張溢林會在男子散打70公斤級對伊朗選手。
公路單車劉允祐梁穎儀參與個人計時賽
至於單車方面，明日會進行男女子的公路單車個人計時賽，香港有劉允祐以及梁穎儀參加。另外，沙灘排球的比賽，李卓曦與李烈峰的香港組合會在分組賽遇上南韓的對手。三項鐵人的男女子個人賽也在周日舉行，男子組香港有奧斯卡及羅競賓參加，女子亦有韋祺及彭詩雅出戰。
小球項目，乒乓球及羽毛球都先進行團體項目，香港男子乒乓球代表會在分組賽先後對吉爾吉斯及泰國，而女隊會在周日對泰國及黎巴嫩。羽毛球的團體賽，香港首日有女隊首圈遇上強敵馬來西亞。而其他球類比賽，香港男足會在分組賽對上另一支勁旅的泰國（HOY TV76台 周日下午3時直播），泰國在首場以3:2反勝吉爾吉斯。而女子籃球，香港隊會對菲律賓（HOY TV 周日上午9時直播）。手球方面，香港女隊會對越南（HOY TV 周日下午2時半直播），男隊會對實力強勁的卡塔爾（HOY TV76台 周日下午4時半直播），卡塔爾的男子手球隊在過去3屆都是金牌得主。