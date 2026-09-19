名古屋亞運｜開幕禮看台大量空位惹關注　颱風杜鵑迫近郵輪或撤離

名古屋亞運會在今日（19日）舉行了開幕禮，不過原本聲稱門票售罄的瑞穗運動場，看台卻不少空位，引起日本媒體關注。而隨着颱風杜鵑的迫近，馬術項目需要更改賽程，而作為選手村的郵輪，有可能會駛離港口避開風浪。
自1994年以來，日本再舉辦亞運會。在賽前因為住宿及交通安排等已引發爭議。而今日晚上在名古屋瑞穗運動場舉行的開幕禮，卻在現場出現大量的空位。大會最初曾指，開幕禮的門票已一早售罄，並在確定相關演出人員後，再加推數千張門票，不過從現場照片等所見，看台還是有不少空位。根據過去資料，亞運期間瑞穗運動員原定是可容納3萬至3.5萬人，因此之前售罄應有數以萬計門票。日本網民就指：「我以為亞運開幕禮的門票都賣光了，但現在還有很多空位呢？」
馬術項目因颱風延期
另外，大會在今日公布，隨着颱風杜鵑預料在下周日至周一（20至21日）迫近日本，在東京舉行的馬術項目將更改賽程，原定星期一舉行的賽事，會延至周二，而周二上午的比賽，會改至周二下午。賽會指是因為可能出現的大雨等而作出調整。至於在名古屋的比賽，大會表示會因應情況，將以選手及相關人員的安全為優先。名古屋的海上保安廳消息指，如果颱風風暴區有可能影響名古屋港，將在風暴區登陸前3小時發布「二級警報」。屆時，作為選手村的郵輪，會被要求撤離港口。在船外的選手，會以安全作為優先，未必會允許返回船上，而船上會有避難設施。
大會今日又公布，在名古屋市政府辦公室，一架用於拍攝名古屋市政府辦公室外激光表演的無人機，在星期四時撞向辦公室外牆損毀。同時大會承認在周五的男子曲棍球賽事中，錯誤把北韓國歌當成南韓國歌播放，大會已向南韓體育協會道歉，並表明會防止類似事件的發生。