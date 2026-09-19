名古屋亞運｜開幕禮看台大量空位惹關注　颱風杜鵑迫近郵輪或撤離

名古屋亞運會在今日（19日）舉行了開幕禮，不過原本聲稱門票售罄的瑞穗運動場，看台卻不少空位，引起日本媒體關注。而隨着颱風杜鵑的迫近，馬術項目需要更改賽程，而作為選手村的郵輪，有可能會駛離港口避開風浪。

自1994年以來，日本再舉辦亞運會。在賽前因為住宿及交通安排等已引發爭議。而今日晚上在名古屋瑞穗運動場舉行的開幕禮，卻在現場出現大量的空位。大會最初曾指，開幕禮的門票已一早售罄，並在確定相關演出人員後，再加推數千張門票，不過從現場照片等所見，看台還是有不少空位。根據過去資料，亞運期間瑞穗運動員原定是可容納3萬至3.5萬人，因此之前售罄應有數以萬計門票。日本網民就指：「我以為亞運開幕禮的門票都賣光了，但現在還有很多空位呢？」