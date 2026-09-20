名古屋亞運｜劉慕裳今屆「升級」奪銀牌　香港代表首面獎牌

第二十屆亞運今日（20日）迎來首個比賽日，香港代表團即傳來喜訊。劉慕裳在空手道女子個人形項目，奪得銀牌，為港隊取得今屆亞運會的第1面獎牌。 世界排名第1的劉慕裳，先在八強賽在5名裁判都只給對手0分之下，輕易以5:0擊敗伊朗選手，四強面對中國台北的簡慧萱，多數裁判都給予肯定的分數，劉慕裳同樣以5:0取勝，3屆亞運以來首次晉級金牌戰。在決賽中劉慕裳採用「北谷屋良公相君」的套路應戰，對手的尾野真步就以「一百零八手」應戰，在5位裁判給予二人都不多於0.3分之差下，劉慕裳以0:5不敵日本對手摘銀。雖然未能奪金，但對比前兩屆均奪得銅牌，第三次出戰亞運的劉慕裳今屆總算取得突破。

公路單車梁穎儀劉允祐同僅獲第4 同樣是空手道，出戰男子60公斤以下級別的周家謙在16強面對尼泊爾的選手，最終輸1:4未能晉級。至於公路單車琪目，香港代表的梁穎儀在女子個人計時賽差點就獲得獎牌。她在首圈一度處於第2位，不過隨後已被其他對手趕過，最後以38分0秒87的時間衝線，落後哈薩克、中國及南韓的選手得第4，遺憾未能取得獎牌。而男子的劉允祐同樣取得第4名，他與第3名的伊朗車手只差不足8秒。武術方面，香港代表的莫宛螢在太極拳太極劍全能取得第5名，未能再取得獎牌，她在總成績與並列第3名的汶萊及新加坡選手只差0.024分。

游泳4x100自由泳晉級決賽 在東京舉行的游泳項目初賽，香港代表在女子4x100自由泳接力的第1組初賽出戰，由馬紫玲、王欣桐、李芯瑤與簡綽桐出戰，香港隊在由頭帶到尾之下，取得分組的第1名，並在總成績得第4入進決賽。何詩蓓有機會聯同隊友，爭奪獎牌。其他游泳賽事女子200米蝶泳，香港代表的文雪兒在分組雖然只得第6，不過仍以最快10名泳手成績晉身決賽，隊友楊凱晴就未能晉級。在何詩蓓放棄出戰50米蛙泳後，香港隊僅得文薈喬出戰，她最終取得預賽總成績第12名，獲得決賽的後補機會。