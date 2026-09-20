名古屋亞運｜香港男足分組賽領先下　1:5不敵泰國

名古屋亞運的足球項目，香港男子隊未能取得上屆的佳績。港隊在取得領先下，以1:5不敵泰國，分組兩戰全敗，預料會在分組出局。而手球的賽事，香港女隊就以26:23擊敗越南取得首勝。羽毛球方面，香港女團以0:3不敵馬來西亞被淘汰。

上場不敵日本隊0:2，香港要取得出線，今場最少要在泰國身上取分。面對泰國隊，香港處於守勢，但仍在14分鐘由胡晉銘把握對手防線的失誤，為港隊領先1:0。落後的泰國隊在35分鐘立即進行換人，上仗為泰國反勝吉爾吉斯梅開二度的巴里班（Paripan Wongsa）與傑達柏（Kittapak Seangsawat）上陣。結果傑達柏上陣4分鐘以一記遠射為泰國追平。半場雙方踢平1:1。