名古屋亞運｜香港男足分組賽領先下　1:5不敵泰國出局

名古屋亞運的足球項目，香港男子隊未能取得上屆的佳績。港隊在取得領先下，以1:5不敵泰國，分組兩戰全敗，在分組出局。而手球的賽事，香港女隊就以26:23擊敗越南取得首勝。羽毛球方面，香港女團以0:3不敵馬來西亞被淘汰。 上場不敵日本隊0:2，香港要取得出線，今場最少要在泰國身上取分。面對泰國隊，香港處於守勢，但仍在14分鐘由胡晉銘把握對手防線的失誤，為港隊領先1:0。落後的泰國隊在35分鐘立即進行換人，上仗為泰國反勝吉爾吉斯梅開二度的巴里班（Paripan Wongsa）與傑達柏（Kittapak Seangsawat）上陣。結果傑達柏上陣4分鐘以一記遠射為泰國追平。半場雙方踢平1:1。

換邊後泰國在54分鐘取得領先，巴里班攻入今屆賽事個人第3球。2分鐘後泰國的傳中，曾以行撞入自己龍門下，令港隊落後1:3。之後港隊加強進攻，馬希偉有不少的機會，然而還是未能再取得入球，相反泰國隊一次的反擊，贊哈拿菲（Jehhanafee Mamah）再下一城，泰國之後再入多球，最終以5:1擊敗香港。泰國2戰2勝，提前晉身八強，由於同組的日本在較後時間，以7:0大勝吉爾吉斯，因此日本及泰國雙雙晉級，而香港與吉爾吉斯肯定被淘汰，兩隊在最後一輪對賽。

乒乓球男女團兩戰全勝 乒乓球方面，香港女團在首戰雖然以場數3:0輕取黎巴嫩，但第2場對泰國就不輕鬆，苜場杜凱琹雖然以局數3:0先下一城，第2場出戰的蘇籽童，再以3:2為香港取得第2場。不過之後第3及第4場香港隊被泰國追平場數2:2。第5場香港再由蘇籽童上陣，再以局數3:0擊敗對手，香港隊分組暫時2戰2勝，明日會對卡塔爾。而男隊首戰亦以3:0羸吉爾吉斯，第2場比賽香港男隊同樣對泰國，首場黃鎮廷為香港隊以局數3:1先拔頭籌，不過第2場陳顥樺以局數2:3不敵對手。然而第3場林兆恒為港隊再贏一場，之後黃鎮廷再下一城，令男隊以3:1擊敗泰國，2戰2勝的香港隊以首名晉身16強。

羽毛球女團不敵馬來西亞出局 至於羽毛球的女子團體賽，香港隊首圈遇強敵馬來西亞。港隊首場比賽由盧善恩出戰，對馬來西亞的蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），盧善恩首局以9:21落後，第2局雖然有所好轉，但再輸一局16:21，以局數0:2先輸一場。香港隊之後由楊雅婷與楊霈霖對馬來西亞的世界排名第5組合陳康樂與穆拉里塔蘭（Thinaah Muralitharan），香港隊再輸局數0:2，第3場梁珈穎對馬來西亞的黃玲青，梁珈穎同樣輸局數0:2，香港隊場數以0:3不敵馬來西亞出局。明日到香港男隊對南韓隊。