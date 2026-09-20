名古屋亞運｜何詩蓓出戰接力　帶領香港取第2面銀牌

何詩蓓帶領香港代表，在名古屋亞運女子4x100米自由泳接力，取得今屆第2面獎牌。在今日（20日）游泳項目的最後一場決賽，何詩蓓作為第2棒出戰，並為香港追上第2位，最終香港代表守住次席，取得女子4x100米自由泳的銀牌。
在今早的預賽，香港隊在分組由馬紫玲、王欣桐、李芯瑤與簡綽桐出戰，並取得第1名，總成績第4晉級決賽。決賽香港隊在第2棒由何詩蓓代替王欣桐，香港隊首棒的馬紫玲在第4名交棒後，何詩蓓為香港隊由第4一路追上第2名，之後李芯瑤與簡綽桐都能名保持着優勢，最終香港隊以3分36秒59取得亞軍，冠軍是中國隊，而日本獲得銅牌。
何詩蓓明日出戰200自
其他游泳賽事女子200米蝶泳，香港代表的楊凱晴總成績以第10名晉身決賽，隊友文雪兒可惜就未能晉級，在決賽楊凱晴以第9名完成。在何詩蓓放棄出戰50米蛙泳後，香港隊僅得文薈喬出戰，她最終取得預賽總成績第12名。女子1,500米自由泳，率先比賽的馬紫玲總成績得第9名， 隊友的林柏彤在晚上的決賽出戰，最終取得總成績第8。何詩蓓明日會出戰個人強項的女子200米自由泳，馬紫玲也會參賽。王欣桐和文薈喬會在女子200米個人混合泳上陣，吳綽恩和陳梓瑜會參加女子50米背泳。
男子100米背泳，香港的關鵬在預賽取得第3，總成績第9晉身決賽，隊友陳鎡樵未能晉級。決賽關鵬以55秒11取得總成績第7名。男子100米自由泳項目，尹俊廉與何甄陶都未能晉身決賽。盧梓霖與余東豈在男子個人200米混合泳中，盧梓霖取得分組的第5名，二人同樣無緣決賽。陳鎡樵與余東豈明日會參加男子50米背泳，何甄陶與何沛熹會參加男子50米自由泳，何甄陶去屆在這項目取得銀牌。而男子100米蛙泳，香港的麥世霆與張智傑會參與，同時香港亦會出戰男子4x100米自由泳。