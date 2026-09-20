名古屋亞運｜何詩蓓出戰接力　帶領香港取第2面銀牌

何詩蓓帶領香港代表，在名古屋亞運女子4x100米自由泳接力，取得今屆第2面獎牌。在今日（20日）游泳項目的最後一場決賽，何詩蓓作為第2棒出戰，並為香港追上第2位，最終香港代表守住次席，取得女子4x100米自由泳的銀牌。

在今早的預賽，香港隊在分組由馬紫玲、王欣桐、李芯瑤與簡綽桐出戰，並取得第1名，總成績第4晉級決賽。決賽香港隊在第2棒由何詩蓓代替王欣桐，香港隊首棒的馬紫玲在第4名交棒後，何詩蓓為香港隊由第4一路追上第2名，之後李芯瑤與簡綽桐都能名保持着優勢，最終香港隊以3分36秒59取得亞軍，冠軍是中國隊，而日本獲得銅牌。