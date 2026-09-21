英超勁旅曼聯繼不敵曼城及聯賽盃反負白禮頓後，今晨作以因利辛度馬天尼斯「擺烏龍」，完場前憑馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）射門省中對方球員改變方向，以1︰1言和，令卡域克上任後避免在各項賽事3連敗。
曼聯排出般奴費南迪斯、拉舒福特、明奈等主力，加上左閘梳爾復出陣容完整。般奴在25分鐘獲在富咸禁區反搶成功的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）妙傳，近門射中門柱彈出。根夏5分鐘後禁區外遠射，省中富咸球員後中柱反彈門將賓特尼奴（Bernd Leno）不入，半場曼聯17次起腳但無功而還。富咸在艾比路亞執教後踢法進取，曼聯門將拉文斯(Senne Lammens)多次救出險球，雙方上半場合共26次起腳創今季紀錄下，仍未有紀錄。
下半場曼聯再次陷入速率下降問題，戰至63分鐘富咸中堅奇雲巴斯（Calvin Bassey）在曼聯三閘線截得皮球後推到禁區邊放冷箭，曼聯門將拉文斯(Senne Lammens)撲出不遠，中堅利辛度馬天尼斯未及反應誤擺烏龍，令主隊領前1︰0。卡域克換入前鋒舒克斯 (Joshua Zirkzee)及美臣蒙特（Mason Mount），戰至89分鐘馬菲奧斯根夏禁區外起腳，省中富咸球員入網，追成1︰1，令曼聯避免在卡域克麾下首度3連敗。
曼聯列12位 來仗迎熱刺
曼聯賽後5戰5分，暫列英超12位。而未開齋的富咸5戰2分列19位。曼聯將在國際賽期後，於10月11日凌晨00︰30迎戰熱刺，3日後在歐聯作客馬體會。