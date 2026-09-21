英超勁旅曼聯繼不敵曼城及聯賽盃反負白禮頓後，今晨作以因利辛度馬天尼斯「擺烏龍」，完場前憑馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）射門省中對方球員改變方向，以1︰1言和，令卡域克上任後避免在各項賽事3連敗。

曼聯排出般奴費南迪斯、拉舒福特、明奈等主力，加上左閘梳爾復出陣容完整。般奴在25分鐘獲在富咸禁區反搶成功的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）妙傳，近門射中門柱彈出。根夏5分鐘後禁區外遠射，省中富咸球員後中柱反彈門將賓特尼奴（Bernd Leno）不入，半場曼聯17次起腳但無功而還。富咸在艾比路亞執教後踢法進取，曼聯門將拉文斯(Senne Lammens)多次救出險球，雙方上半場合共26次起腳創今季紀錄下，仍未有紀錄。