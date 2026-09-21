國足新陣 重慶賽4戰練兵

國足今次賽事4場對手，分別是馬爾代夫、新西蘭、巴勒斯坦及塔吉克，首戰於周四先迎馬爾代夫；邵佳一去年11月接過帥印，目標就是放在明年1月的亞洲盃決賽周，雖然今次國足2026年第4期的30人集訓大軍，無法排出強陣，但同時可透過比賽引入合適的新血，為未來作準備。

缺少前鋒張玉寧等出戰亞運會主力成員，效力成都蓉城的中場韋世豪、北京國安中場塞爾吉尼奧，以及上海海港後衛蔣光太，成為今次大軍骨幹。邵佳一亦提升多名20歲以下球員，包括清華大學附屬中學前鋒趙松源、雲南玉昆中場布尼亞明及大連英博中場楊銘銳，盼以比賽增加年輕球員經驗；其中現年只有17歲、但擁有1.94米身高的趙松源，是國足歷來罕見非職業球員入選，這位高中生能否在賽事中突圍而出，將是談論話題之一。

國足今次賽程密集，24日對馬爾代夫後，27日鬥新西蘭，10月2日及6日，分別迎戰巴勒斯坦及塔吉克，當中以今夏世界盃決賽周代表新西蘭為最強對手。國足在上一個國際賽期，6月份時曾2比1贏新加坡，以及0比0和泰國。