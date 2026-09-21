施丹高普出山接帥印 列強激鬥歐國聯

世盃完結，歐洲列強紛紛換帥圖強，當中不乏大名鼎鼎的球圈猛人出山，以即將展開的歐國聯作試金石，其中前球王施丹(Zidane)及名帥高普(Klopp)，分別出手救國最受矚目。

一節沒有淡三墟。主因是國際賽今個秋天的賽期改革，由以往球季的9、10及11月各設兩星期的國際賽空檔，改為9及11月當中橫跨3星期的賽期，各國聚集大小球星。其中最受矚目的歐國聯A1至A4組共16支頂尖參賽隊伍，當中一半球隊在今夏易帥，新人事新作風，各隊連踢4場大戰，戲碼甚強。

世盃殿軍、「高盧雄雞」功勳主帥迪甘斯(Deschamps)離任，由法國球王施丹接手。施丹自2021年再度辭去皇家馬德里帥印，5年後終肯出山，將領軍至2030年世盃決賽周。施丹今次點兵以年輕化為主，但上任後最矚目的措施是禁止傳媒在訓練場門外，拍攝各大球星抵埗時的時裝秀，以確保球員專注當前國家隊任務。就算現役隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，不比當年施丹大牌，且看「高盧雄雞」在嚴帥施丹領軍下，能否在歐國聯A1組橫掃比利時、意大利及土耳其，施下馬威。