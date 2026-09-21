亞運女子4X100自由泳 何詩蓓領軍破港績摘銀

香港「女飛魚」何詩蓓首日出戰愛知名古屋亞運，即聯同隊友馬紫玲、李芯瑤及簡綽桐於女子4X100自由泳決賽，以破香港紀錄的3分36秒59摘銀；「世一」劉慕裳亦於空手道女子個人形，為中國香港獎牌榜「開齋」，收獲一面銀牌。 女子4X100自由泳接力初賽，港隊派出馬紫玲、王欣桐、李芯瑤及簡綽桐出戰，以總成績第四名的3分45秒39晉身決賽。何詩蓓在決賽代替王欣桐上陣，打頭陣的馬紫玲完成頭棒排第四，接棒的何詩蓓游出52秒22而進佔次席，其後兩棒李芯瑤及簡綽桐力保位置，最終游出打破香港紀錄的3分36秒59，以第二名觸池而摘銀，連續6屆亞運在這個項目獲得獎牌，金牌由國家隊奪得。

何詩蓓賽後表示：「我很喜歡游接力，大賽的第一項是接力可令我心情輕鬆一點；這是一個很強勁的陣容，很開心這個團隊能夠取得銀牌。」她又指泳隊有很多年輕及極具潛力的運動員，她在第一日已看到這點，故相信泳隊會取得好成績。馬紫玲則稱：「很開心，因為這是我第一次參加亞運，亦是第一次以這個組合游接力，氣氛很好，所以自己的表現也不錯。」李芯瑤就指出，很難得可以和那麼強勁的隊友一同比賽，加上在亞運取得突破上屆的成績，故深感榮幸；簡綽桐則表示，很相信教練的排陣安排，能夠游出佳績，實在要感謝教練及隊友。何詩蓓將於今日出戰女子200米自由泳，力求蟬聯這項賽事的金牌。