名古屋亞運｜武術沈曉榆為香港取得第1金　空手道與三項鐵人添3面銅牌（更新）

名古屋亞運的第2個比賽日，香港添4面獎牌。在武術的女子長拳項目，香港在開幕禮的持旗手沈曉榆為香港取得首面的金牌。而在空手道，洪皓崴在男子個人形奪得銅牌，黃卓莉也在女子68公斤級取得銅牌。而三項鐵人的混合接力賽，香港隊亦獲得1面銅牌。 亞運會的上午比賽，香港一口氣增添3面的獎牌。在愛知縣武道館進行的武術項目，在開幕禮任香港代表團持旗手的沈曉榆，於女子長拳項目出戰，結果她以0.003分之差，力壓澳門代表蘇楚雯贏得金牌，而另一位香港代表的楊子瑩就得第5名。沈曉榆去年在世界運動會中贏得過長拳、劍術及槍術的冠軍，今次是她首次取得亞運金牌。在男子的太極拳太極劍全能方面，香港代表的楊頌熹在太極拳中只得第13名，雖然之後在太極劍發揮出色取得第2，但總成績只得第13名無緣獎牌。

空手道洪皓崴黃卓莉分別獲得銅牌 昨日同樣取得獎牌的空手道，繼女子個人形有劉慕裳贏得銀牌後，在男子個人形，香港的洪皓崴同樣獲獎。上屆亞運都有份參賽，今屆再戰的洪皓崴在16強先淘汰南韓的選手，在八強面對蒙古代表，再獲得5名裁判的一致肯定。四強遇上澳門的方文浩，5名裁判中4人給予方的得分較多，當中3人的比分只有0.3之內，最終方文浩以4:1晉級決賽，由於賽事不設季軍戰，故洪皓崴獲得銅牌。 至於女子68公斤級的黃卓莉八強擊敗尼泊爾的代表，但四強不敵約旦對手轉戰銅牌戰，黃卓莉季軍戰對沙特阿拉伯的選手以1:0取勝，為香港再奪1面銅牌。兩個項目都會在今日完成至決賽。空手道男子67公斤級的鄭栩彬，雖然首圈擊敗土庫曼的選手，不過在16強不敵烏茲別克代表，在復活賽亦不敵巴勒斯坦選手，無緣獎牌。