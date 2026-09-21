英超｜曼聯自製災難作客迫和富咸　曼城與新特蘭演入球騷

英超的曼聯又再失分，在聯賽作客富咸因為守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的烏龍波落後，幸馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在完場前為球隊迫和，避免了3連敗。而曼城就進佔榜首，球隊主場與新特蘭合演入球騷，以5:3擊敗對手。

自卡域克（Michael Carrick）坐正以來，曼聯還是未有改善。作客卡雲農舍，上半場有般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射中柱。之後兩隊都有機會，但半場還是互交白卷。紅魔在歐聯贏過之後，球隊上周聯賽一個爭議下不敵少打一個的曼城，而周中聯賽盃又輸給白禮頓出局。下半場曼聯又陷入危機，奇雲巴斯（Calvin Bassey）在63分鐘的射門被曼聯門將的拿文斯（Senne Lammens）用腳擋出，但是門前的利辛度馬天尼斯加腳撞入自己龍門，令曼聯先落後。紅魔餘下時間傾力反撲，但仍到89分鐘才由根夏追平，紅魔取回1分，不過球隊目前5戰僅得5分在聯賽排12，富咸就只得2分排尾2。