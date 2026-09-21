英超｜曼聯自製災難作客迫和富咸　曼城與新特蘭演入球騷

英超的曼聯又再失分，在聯賽作客富咸因為守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的烏龍波落後，幸馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在完場前為球隊迫和，避免了3連敗。而曼城就進佔榜首，球隊主場與新特蘭合演入球騷，以5:3擊敗對手。
自卡域克（Michael Carrick）坐正以來，曼聯還是未有改善。作客卡雲農舍，上半場有般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射中柱。之後兩隊都有機會，但半場還是互交白卷。紅魔在歐聯贏過之後，球隊上周聯賽一個爭議下不敵少打一個的曼城，而周中聯賽盃又輸給白禮頓出局。下半場曼聯又陷入危機，奇雲巴斯（Calvin Bassey）在63分鐘的射門被曼聯門將的拿文斯（Senne Lammens）用腳擋出，但是門前的利辛度馬天尼斯加腳撞入自己龍門，令曼聯先落後。紅魔餘下時間傾力反撲，但仍到89分鐘才由根夏追平，紅魔取回1分，不過球隊目前5戰僅得5分在聯賽排12，富咸就只得2分排尾2。
卡域克：我們應該贏
卡域克賽後就表示：「我認為我們應該贏得比賽，我們創造出足夠去贏的機會，我們有很多很好的表現，我們失的那球，就是那種難以避免的。我真的喜歡我們的反應以及末段的比賽方式，這會很易讓比賽走向另一邊。我們到最後差點會贏，我們是來取得勝利。當然我們做到，但我們最後階段的表現才是我們從這場比賽中汲取的積極意義。他們的守門員表現出色，多次撲救，當選今場最佳球員，而我們2次射中門柱。我們自己的表現也相當不錯。當然，這場比賽有很多值得總結的地方。」
同市的曼城就保持5戰全勝上榜首。馬利斯卡（Enzo Maresca）的曼城在對手阿仙奴0:3不敵白禮頓後，有一個拉開領先的機會。在主場對新特蘭，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在9分鐘先開紀錄。但黑貓在3分鐘後由波貝比（Brian Brobbey）追平。藍月亮29分鐘又由卓基（Rayan Cherki）為球隊取得領先，不過4分鐘後又是波貝比幫新特蘭第2度追平。然而安東尼施美安（Antoine Semenyo）在43分鐘的入球，為曼城半場領先3:2。換邊後施美安57分鐘再下一城為球隊擴大領先，但波貝比2分鐘後完成帽子戲法，為黑貓再追近。到81分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）為曼城攻入重要一球，令曼城以5:3擊敗新特蘭。同日的聯賽，利物浦作客1:0贏般尼茅夫，列斯聯與水晶宮悶和0:0。