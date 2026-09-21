熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Sep-21 12:25
更新：2026-Sep-21 12:25

西甲｜皇家馬德里打少個不敵馬德里體育會　摩連奴A4紙批球證錯誤

分享：
2026 09 20T162512Z 18559265 UP1EM9K199TLM RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA

皇家馬德里作客少打一個下，以1:2不敵馬德里體育會。(路透社)

西甲今季首場「Big 3」的大戰，馬德里體育會在皇家馬德里少打一個下，在馬德里打吡以2:1擊敗皇馬。皇馬主帥的摩連奴（Jose Mourinho）在記者會上用A4紙羅列球證的錯誤導致球隊輸波。

在之前聯賽輸給貝迪斯，皇馬再輸要追上全勝的巴塞隆拿就不易。面對防守狠辣的馬體會，皇馬半場未有取得入球。換邊後的5分鐘，皇馬守將的甸恩胡積臣（Dean Huijsen）禁區拉跌將單刀的基利安奴施蒙利（Giuliano Simeone），球證判罰12碼兼紅牌驅逐胡積臣。馬體會由阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）操刀射入，馬體會53分鐘領先。6分鐘後約拿芬大衛（Jonathan David）為馬體會拉開比數，皇馬雖然在89分鐘由魯迪格（Antonio Rudiger）追回一球，不過仍輸1:2。馬體會贏波以16分升上次席，但落後榜首巴塞5分，而皇馬就以15分排第4，之前3隊除巴塞之外都在今季贏過皇馬。

摩連奴賽後帶着1張A4紙進入記者會的房間，紙上有兩張圖，他指是上半場球證兩次漏判紅牌。摩連奴指：「我們可以跳過賽後記者會了，因為這場比賽的焦點就在這裡，那是2次毫無爭議的紅牌。考慮到我們在隨後『11打10』的局面下面臨的困難，很難想像如果變成『11打9』且長達50分鐘，情況是怎樣。所以我只想擁抱我的球員們，他們傾盡全力了，在上半場展現出極高的水準與風範，為我們下半場贏得勝利奠定了完美的基礎。」同日聯賽，貝迪斯作客以1:1與拉科魯尼亞賽和，而維拉利爾再贏波，以3:1贏利雲特，皇家蘇斯達就作客3:2擊敗華倫西亞。

2026 09 20T153420Z 1064374547 UP1EM9K1796J7 RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T152843Z 1813438713 UP1EM9K16ZTIS RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T151052Z 1169918666 UP1EM9K1663I8 RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T154128Z 850287689 UP1EM9K17L2JK RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T143116Z 822150094 UP1EM9K14C3FL RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T154329Z 1553496683 UP1EM9K17OFJQ RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T160031Z 2111983726 UP1EM9K18GUKI RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T162636Z 790238493 UP1EM9K19OAM1 RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA 2026 09 20T162521Z 1964380625 UP1EM9K19M7LY RTRMADP 3 SOCCER SPAIN ATM RMA

馬德里體育會對皇家馬德里精華

拉科魯尼亞對貝迪斯精華

維拉利爾對利雲特精華

華倫西亞對皇家蘇斯達精華

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務