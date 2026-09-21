西甲｜皇家馬德里打少個不敵馬德里體育會　摩連奴A4紙批球證錯誤

西甲今季首場「Big 3」的大戰，馬德里體育會在皇家馬德里少打一個下，在馬德里打吡以2:1擊敗皇馬。皇馬主帥的摩連奴（Jose Mourinho）在記者會上用A4紙羅列球證的錯誤導致球隊輸波。

在之前聯賽輸給貝迪斯，皇馬再輸要追上全勝的巴塞隆拿就不易。面對防守狠辣的馬體會，皇馬半場未有取得入球。換邊後的5分鐘，皇馬守將的甸恩胡積臣（Dean Huijsen）禁區拉跌將單刀的基利安奴施蒙利（Giuliano Simeone），球證判罰12碼兼紅牌驅逐胡積臣。馬體會由阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）操刀射入，馬體會53分鐘領先。6分鐘後約拿芬大衛（Jonathan David）為馬體會拉開比數，皇馬雖然在89分鐘由魯迪格（Antonio Rudiger）追回一球，不過仍輸1:2。馬體會贏波以16分升上次席，但落後榜首巴塞5分，而皇馬就以15分排第4，之前3隊除巴塞之外都在今季贏過皇馬。