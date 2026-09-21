名古屋亞運｜乒乓球女團3連勝晉級　沙排兩支女隊齊贏

名古屋亞運的第2個比賽日，香港多支代表出戰球類項目。其中乒乓球方面，香港女隊需要在團體賽的分組打第3場，今次由林依諾、吳詠琳和李凱敏出戰，以場數3:0輕取卡塔爾，3戰全勝後在淘汰賽面對勁旅新加坡。至於沙灘排球方面，香港兩隊女子代表同樣贏波，分別擊敗蒙古及斯里蘭卡對手。

昨日香港女隊艱苦擊敗泰國後，最後一場分組對卡塔爾。實力上香港優於對手甚多，港隊首場就由李凱敏出戰，輕鬆贏3局11:8、11:7及11:3。第2場香港隊派出林依諾上陣，對手全場只取得7分，林依諾以11:3、11:1及11:3大勝。第3場吳詠琳同樣以局數3:0擊敗對手，香港以場數3:0勝出。在完成團體賽的抽籤後，香港在首圈遇上強敵的新加坡，晉級後遇上南韓隊。