名古屋亞運｜香港乒乓球女團3連勝晉級　沙排兩支女隊齊贏（更新）

名古屋亞運的第2個比賽日，香港多支代表出戰球類項目。其中乒乓球方面，香港女隊需要在團體賽的分組打第3場，今次由林依諾、吳詠琳和李凱敏出戰，以場數3:0輕取卡塔爾，3戰全勝後在淘汰賽面對勁旅新加坡。至於沙灘排球方面，香港兩隊女子代表同樣贏波，分別擊敗蒙古及斯里蘭卡對手。 昨日香港女隊艱苦擊敗泰國後，最後一場分組對卡塔爾。實力上香港優於對手甚多，港隊首場就由李凱敏出戰，輕鬆贏3局11:8、11:7及11:3。第2場香港隊派出林依諾上陣，對手全場只取得7分，林依諾以11:3、11:1及11:3大勝。第3場吳詠琳同樣以局數3:0擊敗對手，香港以場數3:0勝出。在完成團體賽的抽籤後，香港在首圈遇上強敵的新加坡，晉級後遇上南韓隊。

在遠離名古屋的碧南市，沙灘排球的比賽在當地舉行。香港男隊在昨日贏了第1場，而兩支女隊就在今日雙雙出戰。其中黃雯靖與曾岳羚的組合，以局數2:0擊敗斯里蘭卡的組合取得首勝，她們下一場分組會對卡塔爾。至於另一對女隊組合「杜氏姊姊」杜詠彤與杜詠雯，面對蒙古組合以21:7、21:3大勝，她們下一輪會對馬爾代夫組合。香港4支沙排隊僅餘黃沛林與莊器萊的組合未出戰，他們最快在星期四（24日）對越南的代表。 女排名次賽擊敗尼泊爾 至於女子排球的名次賽港隊面對尼泊爾，整場比賽都並不輕鬆，首兩局香港隊都只以25:20及25:19的比數取勝，在第3局尼泊爾藉港隊的犯錯取得不少分數，然而在多次「刁時」下港隊再贏28:26，以局數3:0獲勝。港隊贏波晉身第9、10名的名次賽。羽毛球方面，香港男隊在團體賽首圈就遇上南韓隊，港隊由李卓耀打頭陣對俞泰彬，李卓耀領先1局下被反勝1:2，令香港先落後。第2場的雙打，香港的鄧志輝與洪魁駿以0:2不敵南韓的「世一」組合金元浩與徐承宰。第3場香港由吳英倫出戰，他以局數2:0擊敗朴相龍為香港追回一場，但之後第4場的男雙，陳延澤與呂俊瑋雖然同樣先贏一局，但之後又被對手連贏2局反勝為敗。港隊最終輸1:3出局。香港羽毛球隊在團體已全數出局，之後是單打及雙打比賽。

棒球對泰國潰敗 在棒球項目，香港在分組賽對上泰國。上屆亞運香港就已經贏過泰國8:0，今次對賽香港雖然在第5局先取得1分，但後半局泰國以2分反先。香港隊第7局取得6分將比數拉開，雖然後半局泰國追回1分，不過香港隊進入第8局前領先7:3。可是去到第8局後半香港隊突然崩盤，被對手一口氣取得7分，以比數反超10:7，在第9局泰國隊成功封殺港隊後，提早以10:7的比數擊敗香港。捕手的林澧謙今場為香港隊取得2分，吳有朋4次上打擊區有3次的安打，不過還是只得1分。港隊之後兩場分組賽遇上屆金銀牌的南韓和中華台北。