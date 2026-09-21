名古屋亞運｜何詩蓓200米自由泳奪金　何甄陶再獲銀牌（更新）

【17:00更新】何詩蓓在女子200米自由泳，成功衞冕，而何甄陶也在男子50米自由泳獲得1面銀牌。香港泳隊今日再添1金1銀。 在傍晚的女子200米自由泳決賽，在預賽以第2名晉級的何詩蓓在第5線道出戰，隊友的馬紫玲在第3線道，而中國的李家萍與劉雅欣分別第4及2線。何詩蓓雖然起步時間較慢，不過頭50米已追上進佔領先位置，之後她一直越游越快下，以1分54秒96贏得金牌，而第2是中國的李家萍，之後劉雅欣得第3。馬紫玲最終以第5名完成。

男子50米自由泳的比賽，何甄陶以第3名晉級。但是在第2線道的何甄陶還是力退其餘的選手，以21秒76獲得第2，第1是南韓的金煐汎，他以破大會紀錄的21秒66奪金。何甄陶連續兩屆取得銀牌，同樣打入決賽的何沛熹得第9。男子100米蛙泳，麥世霆以第6完成，隊友張智傑得第9名。

在首個比賽日為香港取得1面銀牌的游泳隊，何詩蓓與馬紫玲或有機會再爭取獎牌。在女子200米自由泳項目，分別以總成績第2及3名晉級傍晚的決賽。而男子50米自由泳，上屆獎牌得主的何甄陶與隊友的何沛熹，也以第4及5名晉身決賽。至於體操方面，吳家祺亦有望晉級跳馬的決賽。 馬紫玲與何詩蓓是昨日4x100米自由泳接力的頭2棒，在今早於東京舉行的預賽，馬紫玲在第2組出戰，對手有中國的李家萍和日本的竹澤瑠珂同組，最終馬紫玲以2分0秒57取得小組的第2名，而李家萍取得第1。之後何詩蓓在第3組的預賽出戰，並且以1分58秒6的成績以首名觸池，在總成績李家萍以第1名晉級，何詩蓓第2，之後是馬紫玲，二人齊晉級傍晚的決賽。至於男子50米自由泳，香港同樣兩位泳手都在預賽交出成績，上屆銀牌得主的何甄陶與隊友的何沛熹在預賽第5組出戰，二人分別取得小組的第1及2名，在總成績何甄陶與沙特阿拉伯的選手並列第4，而何沛熹總成績排第5，二人同樣晉身決賽。

男子100米蛙泳同樣有2名香港泳手晉身決賽，其中張智傑在第2組的預賽得第2，總成績排第7晉級，而麥世霆雖然在第3組落後日本的17歲新星大橋信及上屆銅牌得主的南韓泳手崔東烈得第3，但總成績以第5名打入決賽。女子200米個人混合泳，王欣桐預賽總成績得第11，只作為決賽的後補選手，而文薈喬就得第14。女子50米背泳，吳綽恩同樣取得總成績第11，而陳梓瑜並列17。而男子50米背泳陳鎡樵與余東豈分別第16及17，無緣決賽。 吳家祺跳馬預賽第1晉級