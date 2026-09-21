名古屋亞運｜南韓男籃指控接載巴士遲到累欠熱身　決賽仍擊敗日本

名古屋亞運的問題在開幕後未停止，周日（20日）舉行的男子籃球決賽又出現爭議。據南韓媒體指責，日本的接載巴士竟然遲到，引發日方使手段的傳言，不過南韓隊仍在決賽擊敗日本，相隔12年再贏金牌。

在周日上演的男子籃球決賽，南韓隊在落後下以67:57反勝日本，日本仍然未能贏得亞運籃球金牌。由於比賽的對手是東道主，賽前發生的事故引起猜測。據南韓媒體的報道，比賽原定在日本時間晚上7時40分開賽，而南韓隊的隊巴安排上午10時接載球隊。目的是讓南韓隊提前抵達場館熱身及準備。可是隊巴遲遲未到南韓隊的酒店，南韓因此再次向亞奧理事會（OCA）作出書面投訴。