名古屋亞運｜張家朗何詩蓓明日再衝金　公路單車梁穎儀再逐獎牌

在東京的游泳比賽，何詩蓓第3日參賽，她會與李芯瑤一同出戰女子100米自由泳。何詩蓓上屆也是100自的金牌得主。至於女子200米背泳，香港有陳梓瑜和張心悅參賽，而女子400米自由泳，馬紫玲同樣第3日上陣，她和王欣桐會一起參賽。男子方面，會有4x100米的自由泳接力，另外還有400米個人混合泳及1,500米自由泳項目，其中王一舜和羅梓霖會參與混合泳，王一舜亦會與陳慶煌參與1,500米比賽。 武術劉子龍出戰南拳南棍 公路單車方面，香港有3名代表參加，包括之前個人計時賽得第4的梁穎儀，還有張履檾和關旨君。另外在東京的馬術公園，香港馬術代表會出戰三日賽的團體及個人項目，首日會進行盛裝舞步和障礙賽，何潤貞、林立信、吳蓓華及蘇昱軒都會參與個人賽。武術方面，陳紫晴會在散打的女子52公斤級別的八強對哈薩克選手，而梁宇航就在男子60公斤級的散打八強出戰。而南拳南棍項目，在近期於國際賽有表現的香港代表劉子龍將會參賽。

乒乓球爭入女團八強 球類項目，香港女籃會對哈薩克，這是分組的最後一場比賽，分組的第3名仍有晉級八強的機會。乒乓球方面，香港女隊會在女團的淘汰賽對新加坡爭入八強。沙灘排球，香港的李卓曦與李烈峰組合明日會對印尼隊伍，贏波他們有機會晉身16強。而三人籃球項目，香港男隊明日有2場小組賽對馬來西亞及伊朗。 至於在今日被反勝的棒球隊，明日會再對南韓。手球方面，香港女隊在明日會在循環賽對日本，香港隊雖然上仗贏越南，不過日本隊2戰全勝。