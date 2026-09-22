密集備戰亞洲盃 日本主場強戰南美勁旅

美加墨世盃32強出局的日本，今個國際賽期將在主場進行密集式比賽，當中4戰會三遇南美勁旅，務求在世盃不敵巴西後重新出發，向明年1月亞洲盃決賽周的目標邁進。

日本進行的4場國際賽，包括先於本月24日在宮城體育場迎烏拉圭，然後28日於廣島主場對委內瑞拉。之後則主辦四國賽，參加國家分別有新西蘭、巴拿馬及厄瓜多爾；其中10月1日在橫濱先對陣厄瓜多爾，再於10月5日於東京進行冠軍或季軍戰，對教練森保一來說，分配球員上陣時間是一大考驗。