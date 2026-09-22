密集備戰亞洲盃 日本主場強戰南美勁旅

美加墨世盃32強出局的日本，今個國際賽期將在主場進行密集式比賽，當中4戰會三遇南美勁旅，務求在世盃不敵巴西後重新出發，向明年1月亞洲盃決賽周的目標邁進。
日本進行的4場國際賽，包括先於本月24日在宮城體育場迎烏拉圭，然後28日於廣島主場對委內瑞拉。之後則主辦四國賽，參加國家分別有新西蘭、巴拿馬及厄瓜多爾；其中10月1日在橫濱先對陣厄瓜多爾，再於10月5日於東京進行冠軍或季軍戰，對教練森保一來說，分配球員上陣時間是一大考驗。
已表明完成亞洲盃之旅便退任的森保一，在其今次挑選的31人大軍名單當中，有20名今夏世盃決賽周國腳，同時引入多名新血，包括松村海那、中野就斗、松木玖生及齋藤俊輔4位首度入選的「新丁」，効力町田澤維亞的翼鋒相馬勇紀亦重返大軍。其他今夏世盃主力成員，如水晶宮中場鎌田大地、葉士域治前鋒前田大然、皇家蘇斯達攻擊中場久保建英，以及今夏轉會法甲里爾的射手上田綺世，將是森保一今次國際賽期的爭勝籌碼。
中村敬斗續獲倚重
効力英超白禮頓的翼鋒三笘薰仍在養傷，預計在世盃表現不俗的中村敬斗續獲倚重，與伊東純也在邊路成為進攻「發電機」，已康復的南野拓實則暫未回到大軍；伊藤洋輝及板倉滉，將是防線重心人物。
對「藍武士」來說，爭取自2011年再次於亞洲盃奪標，是森保一領軍的最後任務；今次賽期全在主場進行，希望藉著球迷熱烈打氣，提升士氣。球隊在11月將在新加坡再戰巴西及另一支南美隊巴拉圭，看來是希望增強防守球員對付踢法硬淨對手的適應度，為亞洲盃作最後備戰。