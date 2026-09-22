亞運次日 港隊獲6獎牌 沈曉榆奪首金 何詩蓓衛冕200自

港隊於愛知名古屋亞運揭幕後的次日賽事大豐收，共獲6面獎牌，當中沈曉榆於女子長拳稱后，為中國香港代表隊贏得今屆亞運首面金牌；「女飛魚」何詩蓓在其強項女子200米自由泳輕鬆奪金，其泳隊隊友何甄陶則於男子50米自由泳摘銀。

2025年長拳世錦賽冠軍、在開幕禮擔任港隊持旗手之一的沈曉榆，於16名角逐女子長拳項目的選手之中「尾二」出場，她憑出色的表現獲9.713分，以0.003分之差力壓澳門選手蘇楚雯奪金。26歲的沈曉榆之前兩次參加亞運均無緣獎牌，今屆終於如願奪牌而且是金色的，她賽後表示，前兩屆不算太順利，這8年她下了很多苦功，今天奪金是一直以來訓練的成果；她又指金牌不只屬於她一個，背後是整個團隊一同努力。 港隊對上一位女子長拳金牌得主為2010年廣州亞運的耿曉靈，她現時是沈曉榆的教練，她大讚愛徒能夠克服壓力及過去的十字韌帶傷患，心理質素很強，對自己的要求亦很高。

何詩蓓200米自由泳輕鬆衛冕 何詩蓓於女子200米自由泳初賽游出1分58秒60，以總成績次名晉級，到了決賽，她於頭50米已經領放大半個身位，在距離愈拉愈遠下臨觸池前有所收力，仍以1分54秒96輕鬆勝出，成功衛冕這項賽事的金牌。何詩蓓賽後表示：「很開心可以再取多一面金牌，可能時間沒有預期般快，但今日的目標就是做到今日的最好，我已盡了全力。」 何甄陶則於男子50米自由泳決賽，以21秒76摘銀，連續兩屆亞運均獲這項賽事的銀牌。他賽後指自己經歷了一個艱難的賽季，來到亞運嘗試不定下任何期望，又或質疑自己應有甚麼表現，只管全力以赴，很高興最終結果也算不錯。