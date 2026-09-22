名古屋亞運｜公路單車梁穎儀奪銅牌　何詩蓓100米自由泳首名入決賽

名古屋亞運的第3個賽日，梁穎儀率先為香港取得一面獎牌。在公路單車的女子個人賽，梁穎儀取得第3名，為香港增添銅牌。至於泳隊繼續爭取佳績。在女子100米自由泳，上屆冠軍的香港代表何詩蓓，以總成績的第1名晉身決賽，與隊友李芯瑤在決賽爭奪獎牌。至於女子200米背泳，張心悅亦以總成績第5名入決賽。另外武術隊也在爭取機會，劉子龍在南拳南棍的項目，暫時排第3。 公路單車的個人賽，香港隊有梁穎儀與兩名隊友張履檾及關旨君一同出賽，梁穎儀雖然第1圈排第4，第2圈跌至12位，不過在第3圈起處於第3的位置，最後她亦保住優勢，以2小時50鉍6秒衝線，落後首名的中國隊車手郭莉及第2的阿富汗車手41秒。而關旨君以第25名完成，張履檾得第31。梁穎儀在早前的個人計時賽僅得第4，今次終於贏得獎牌。

之前兩日收獲1金1銀，何詩蓓在100米自由泳爭取衞冕。預賽在第4組出賽，何詩蓓有隊友的李芯瑤以及2名菲律賓選手競爭，何詩蓓由頭帶到尾，以53秒6的時間第1名觸池，李芯瑤第3。在計算4組的總成績，何詩蓓仍是首名晉級，而李芯瑤並列第7。決賽香港兩位泳手與中國的余依婷、程玉潔，日本的池本凪沙、松本信步，南韓的許妍景及菲律賓的姬拉山齊士（Kayla Sanchez）爭奪獎牌。 張心悅馬紫玲各自晉級 除了何詩蓓之外，女子200米背泳的張心悅以及女子400米自由泳的馬紫玲同樣晉級決賽。張心悅與陳梓瑜出戰200米背泳，二人在第1組預賽出戰，張心悅以第2名觸池，而陳梓瑜第4。總成績張心悅以第5名晉身決賽，陳梓瑜第16。女子400米自由泳，馬紫玲與王欣桐參與，馬紫玲在第2組排第4，王欣桐在第1組游第5，總成績馬紫玲以第7名晉級，王欣桐第11，只作為後補。