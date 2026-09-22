歐國聯｜英格蘭高爾彭馬賴斯等5將因傷退隊　基比斯韋特替補

英格蘭一次過有5名球員退出，球隊徵召了諾定咸森林的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）入伍。而退隊的5人，分別是利夫拿文度（Tino Livramento）、明奈（Kobbie Mainoo）、拉舒福特（Marcus Rashford）、高爾彭馬（Cole Palmer）及迪格蘭賴斯（Declan Rice），其中彭馬原本是再獲杜曹（Thomas Tuchel）起用，但今次又無法在場上證明自己。

英格蘭在世界盃以季軍結束後，在杜普下進入下一階段，在9月及10月份的長國際賽期，三獅兵團會在國家聯賽主場對西班牙、作客捷克，然後作客克羅地亞及主場再戰捷克。據報道，英格蘭國家隊的醫療團隊與球會的軍醫都取得共識，讓5人退隊，不過未有公布傷勢的詳情。彭馬在今年落選杜曹的世界盃名單，杜曹曾指彭馬「需要證明自己」，需要「挺身而出」以「保住自己的位置，證明自己值得進入名單」