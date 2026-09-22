名古屋亞運｜張家朗首圈止步　蔡俊彥獨闖四強鎖定獎牌（更新）

名古屋亞運的劍擊項目展開，在男子花劍個人賽，香港兩位代表的命運迥異，蔡俊彥在小組賽全勝，並打入四強鎖定一面獎牌。但上屆金牌得主的張家朗在分組表現未如理想下，要從32強起步，首輪就不敵烏茲別克選手，無緣衞冕。 在名古屋機場旁的展覽館進行劍擊的賽事，上屆金牌的張家朗與銅牌蔡俊彥分別在第2及第3組進行小組賽，蔡俊彥力克新加坡、中華台北、菲律賓、印尼及阿聯酋的劍手，取得首名晉身16強。Ryan在16強擊敗哈薩克的Timofey Semenov，八強再淘汰新加坡Samuel Elijah Robson。四強他會對南韓劍手。由於賽事不設銅牌戰，故此蔡俊彥最少會如上屆一樣獲得銅牌。

至於張家朗方面，他在分組的第3組先後擊敗了泰國和科威特的劍手後，連續不敵澳門、卡塔爾及烏茲別克選手，需要從第1圈起步。在第1圈的比賽，張家朗又遇上在分組對賽過的烏茲別克選手Daniil Kravtsov。在分組賽輸4:5之後，二人在第1圈再交手，Kravtsov在第1節與張家朗最初各取1分拉鋸，但在完第1節前，Kravtsov再擊多1分，以11:9領先。張家朗雖然之後追平，不過Kravtsov最後仍以15:13擊敗張家朗晉級。 佘繕妡陳渭泠16強不敵中國劍手 至於在女子重劍項目，香港的佘繕妡和陳渭泠雙雙晉身16強，對手同樣是中國劍手。佘繕妡在小組賽5戰全勝，在16強對中國的楊靜雯，楊靜雯首節以6:2的分數領先，佘繕妡之後雖然力追收窄比分，不過最終仍以13:15落胭。而陳渭泠分組要打6場，並取得4勝2負，之後在首圈她擊敗了阿聯酋的劍手晉級，在16強遇上中國的唐君瑶，結果以7:15落敗。