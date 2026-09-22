名古屋亞運｜蔡俊彥花劍獲得銀牌　張家朗首圈止步（更新）

名古屋亞運的劍擊項目展開，在男子花劍個人賽，香港兩位代表的命運迥異，蔡俊彥在小組賽全勝之後，一路打入決賽，最後以13:15不敵日本的飯村一輝，取得個人第1面的銀牌。但上屆金牌得主的張家朗在分組表現未如理想下，要從32強起步，首輪就不敵烏茲別克選手，無緣衞冕。

在名古屋機場旁的展覽館進行劍擊的賽事，上屆金牌的張家朗與銅牌蔡俊彥分別在第2及第3組進行小組賽，蔡俊彥力克新加坡、中華台北、菲律賓、印尼及阿聯酋的劍手，取得首名晉身16強。Ryan在16強擊敗哈薩克的Timofey Semenov，八強再淘汰新加坡Samuel Elijah Robson。四強他會對南韓劍手Youn Jeonghyun。由於賽事不設銅牌戰，故此蔡俊彥最少會如上屆一樣獲得銅牌。在四強，蔡俊彥一開始就大幅領先，雖然Youn Jeonghyun一直力追，但蔡俊彥仍以15:13擊敗對手打入決賽。決賽面對日本的飯村一輝，被對手一開始拉開比數，在最後階段，蔡俊彥一度反先12:11，不過之後被對手反超後，最終飯村一輝以15:13擊敗蔡俊彥，Ryan仍取得個人賽的銀牌。