瑞士調查格列沙加　涉偽造新冠疫苗接種證明

瑞士琉森的檢察廳指，33歲的沙加在2022年獲得有關的證書用作出入境。部門指在調查沙加在有關「偽造或虛假」的接種證明是否存有刑事行為。沙加周一（21日）發聲明回應指，他對疫苗「不信任」，並「受到擔憂和不確定性的影響」。他指：「當時我心緒不寧，在未透過正當途徑弄清心中疑慮的情況下，取得了疫苗接種證明。如今我已看清，這種做法並不正確。那是個錯誤。我深表歉意。我會為這一決定承擔責任，並將配合查清事實真相，全力協助相關部門的調查。」

瑞士衛生部門指，雖然當時未有普遍的法律要求，必須取得或持有相關證明，但參與各類活動、進入特定場所及出外均需出示該證明；這意味未持有證書的人員在參與活動時會受到限制。瑞士的防疫措施一直實施至2022年春季。此後，當局仍繼續簽發新冠疫苗接種證明，主要目的是為了方便公民在出國旅行時滿足目的地國家的入境要求。沙加面對的處分未明，粗糙在2023年，瑞士冰上曲棍球隊的教練被指在出席2022年北京冬奧會使用了偽造的疫苗接種證明，其後他在今年4月被罰款3.8萬瑞士法郎，同時他被國際冰球聯盟罰停賽4年。