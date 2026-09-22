名古屋亞運｜何詩蓓再奪一金　女子100米自由泳輕鬆衞冕

何詩蓓在今屆亞運再奪一金。在女子100米自由泳的決賽，何詩蓓由頭領放到尾，最終力壓兩位中國泳手贏得金牌，今屆她已取得2金1銀。

之前2日分別取得1金1銀，何詩蓓在100米自由泳爭取衞冕。她上午在預賽在第4組出賽，何詩蓓有隊友的李芯瑤以及2名菲律賓選手競爭，何詩蓓由頭帶到尾，以53秒6的時間第1名觸池，李芯瑤第3。在計算4組的總成績，何詩蓓仍是首名晉級，而李芯瑤並列第7。在決賽何詩蓓繼續領先，兩位的中國泳手余依婷和程玉潔一直在後，最後何詩蓓以52秒45再贏得金牌，雖然比他的亞洲紀錄有0.43秒之差，但她與第2的余依婷相差0.76秒，第3的程玉潔更慢超過1秒。隊友的李芯瑤與日本的松本信步並列第7名。