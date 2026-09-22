名古屋亞運｜何詩蓓再奪一金　女子100米自由泳輕鬆衞冕

何詩蓓在今屆亞運再奪一金。在女子100米自由泳的決賽，何詩蓓由頭領放到尾，最終力壓兩位中國泳手贏得金牌，今屆她已取得2金1銀。
之前2日分別取得1金1銀，何詩蓓在100米自由泳爭取衞冕。她上午在預賽在第4組出賽，何詩蓓有隊友的李芯瑤以及2名菲律賓選手競爭，何詩蓓由頭帶到尾，以53秒6的時間第1名觸池，李芯瑤第3。在計算4組的總成績，何詩蓓仍是首名晉級，而李芯瑤並列第7。在決賽何詩蓓繼續領先，兩位的中國泳手余依婷和程玉潔一直在後，最後何詩蓓以52秒45再贏得金牌，雖然比他的亞洲紀錄有0.43秒之差，但她與第2的余依婷相差0.76秒，第3的程玉潔更慢超過1秒。隊友的李芯瑤與日本的松本信步並列第7名。
張心悅200米背泳得第5
除了何詩蓓之外，女子200米背泳的張心悅以及女子400米自由泳的馬紫玲同樣晉級決賽。張心悅與陳梓瑜出戰200米背泳，二人在第1組預賽出戰，張心悅以第2名觸池，而陳梓瑜第4。總成績張心悅以第5名晉身決賽，陳梓瑜第16。在決賽，張心悅一直落後2位中國泳手及日韓泳手排第5，最後亦以第5名觸池。
女子400米自由泳，馬紫玲與王欣桐參與，馬紫玲在第2組排第4，王欣桐在第1組游第5，總成績馬紫玲以第7名晉級，王欣桐第11，只作為後補，之後決賽馬紫玲以第7名完成。男子方面，4x100米自由泳接力，香港隊預賽得第5名，總成績第9，無緣決賽。400米個人混合泳，王一舜總成績排14，而羅梓霖排17，雙雙無法晉級。而王一舜在1,500米自由泳的計時賽暫排第4。