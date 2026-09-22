名古屋亞運｜香港乒乓球女團首輪不敵新加坡　女籃加時力戰不敵哈薩克

在進行的名古屋亞運，香港女子乒乓球團隊在首圈止步。她們在兩度領先下，以場數2:3不敵新加坡，男隊就打入八強。而女子籃球的香港代表，在分組最後一戰與哈薩克難分高下，最終輸77:80。 在分組擊敗黎巴嫩、泰國和卡塔爾，香港女團在淘汰賽的首圈卻遇上強敵新加坡。香港隊首場由蘇籽童領銜，她以局數3:2先擊敗新加坡的黎明映。第2場香港由杜凱琹對上新加坡的陳昭澐，杜凱琹以局數2:3落敗，被新加坡追平。第3場港隊由吳詠琳對舒麟茜，吳詠琳以局數3:2為香港再度領前。不過第4場新加坡再派陳昭澐上陣，今次她以3:0的局數擊敗蘇籽童，第5場杜凱琹對黎明映，杜凱琹先以2:11先輸一局，雖然之後在多番「刁時」下，以15:13追回一局，不過之後杜凱琹連輸兩局5:11及9:11，以局數1:3落敗，新加坡以場數3:2淘汰香港晉級。男隊方面，香港男隊的首圈遇上卡塔爾，結果港隊輕鬆以3:0擊敗對手晉級，但八強香港隊將遇上勁旅的南韓。

在女子籃球的分組賽，香港隊對哈薩克，贏波有機會取得分組第3名晉級。港隊首節雖然以10:12落後，但第2節成功將比數追平。半場打成29平手。香港隊第3節取得反超，但是最後一節與哈薩克互有領先，在最後1分15秒領先67:66的港隊獲得2個罰球，唐曉蕾二罰中一，為香港以68:66領先。可是之後哈薩克射入2分追平，兩隊在4節打成68平手，要進入加時。加時哈薩克拉開比數，最終贏80:77，香港隊3戰全敗無緣晉級。李祉均是香港女隊的得分主力，她今場攻入32分並有9個籃板，隊友關海珮亦有14分，可惜港隊未能取勝。

男子三人籃球港隊兩戰皆北 三人籃球賽在運手村附近的專用場地上演，香港男子隊首戰以15:18不敵馬來西亞，之後又以11:16輸給伊朗，下一場會對中國隊。三人籃球的分組賽首名晉級八強，而次名及第3名會進行附加賽，故此香港隊擊敗中國隊仍有晉級淘汰賽的機會。女子手球項目，香港隊在循環賽以16:39不敵日本，3戰1勝。沙灘排球項目，香港代表的李卓曦與李烈峰在分組的第2場，以場數0:2不敵印尼組合，暫時1勝1負，下一場對哈薩克。