名古屋亞運｜香港乒乓球男女團出局　女籃加時力戰不敵哈薩克

在進行的名古屋亞運，香港女子乒乓球團隊在首圈止步。她們在兩度領先下，以場數2:3不敵新加坡，男隊就打入八強，但面對勁敵的南韓隊，香港輸場數0:3出局。而女子籃球的香港代表，在分組最後一戰與哈薩克難分高下，最終輸77:80。 在分組擊敗黎巴嫩、泰國和卡塔爾，香港女團在淘汰賽的首圈卻遇上強敵新加坡。香港隊首場由蘇籽童領銜，她以局數3:2先擊敗新加坡的黎明映。第2場香港由杜凱琹對上新加坡的陳昭澐，杜凱琹以局數2:3落敗，被新加坡追平。第3場港隊由吳詠琳對舒麟茜，吳詠琳以局數3:2為香港再度領前。不過第4場新加坡再派陳昭澐上陣，今次她以3:0的局數擊敗蘇籽童，第5場杜凱琹對黎明映，杜凱琹先以2:11先輸一局，雖然之後在多番「刁時」下，以15:13追回一局，不過之後杜凱琹連輸兩局5:11及9:11，以局數1:3落敗，新加坡以場數3:2淘汰香港晉級。

乒乓男團八強不敵南韓 男隊方面，香港男隊的首圈遇上卡塔爾，結果港隊輕鬆以3:0擊敗對手晉級，但八強香港隊將遇上勁旅的南韓。港隊首場比賽由陳顥樺對南韓世界排名11的張禹珍，結果張禹珍以直落3局取勝。第2場香港由四朝元老的黃鎮廷對南韓的吳晙誠，黃鎮廷同樣輸0:3。第3場比賽，香港派出林兆恒對安宰賢，雖然安宰賢首局「刁時」贏13:11，不過之後被林兆恒追回一局，第3局安宰賢再贏13:11。第4局林兆恒一度領先，但末段又被安宰賢在「刁時」以12:10勝出，安宰賢局數贏3:1，而南韓隊場數以3:0淘汰香港。

在女子籃球的分組賽，香港隊對哈薩克，贏波有機會取得分組第3名晉級。港隊首節雖然以10:12落後，但第2節成功將比數追平。半場打成29平手。香港隊第3節取得反超，但是最後一節與哈薩克互有領先，在最後1分15秒領先67:66的港隊獲得2個罰球，唐曉蕾二罰中一，為香港以68:66領先。可是之後哈薩克射入2分追平，兩隊在4節打成68平手，要進入加時。加時哈薩克拉開比數，最終贏80:77，香港隊3戰全敗無緣晉級。李祉均是香港女隊的得分主力，她今場攻入32分並有9個籃板，隊友關海珮亦有14分，可惜港隊未能取勝。

三人籃球賽在運手村附近的專用場地上演，香港男子隊首戰以15:18不敵馬來西亞，之後又以11:16輸給伊朗，下一場會對中國隊。三人籃球的分組賽首名晉級八強，而次名及第3名會進行附加賽，故此香港隊擊敗中國隊仍有晉級淘汰賽的機會。女子手球項目，香港隊在循環賽以16:39不敵日本，3戰1勝。沙灘排球項目，香港代表的李卓曦與李烈峰在分組的第2場，以場數0:2不敵印尼組合，暫時1勝1負，下一場對哈薩克。 馬術三項障礙賽排第2 在東京舉行的馬術項目，香港在三項賽的團體賽，在盛裝舞步項目排第3，而障礙賽取得第2名。而個人賽方面，何潤貞暫時排名較前，她在盛裝舞步取得31.10的罰分得第6，而障礙賽以35.10排第5。林立信在兩個項目分別排第10及9、而吳蓓華兩項分列11，蘇昱軒在盛裝舞步獲第27名而障礙賽第14名，明日進行越野賽。

女排排名賽負菲律賓得第10 女子排球的排名賽，香港以0:3不敵菲律賓，只以第10名完成，港隊在今場一度領先菲律賓，但第1局仍以21:25不敵對手，在第2局菲律賓發揮出色下，再贏25:9的大比數。港隊雖然在第3局回穩，但在多次「刁時」下，輸28:30，以局數0:3不敵對手。體操方面，香港代表的曾凱緣和黃恬晴參與預賽，曾凱緣在全能取得第19名，而黃恬晴得第20。在跳馬項目，曾凱緣有不錯表現，並以12.849分取得第9名，作為決賽的後補選手，其餘項目二人都未入前列位置。