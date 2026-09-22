名古屋亞運｜大會聲明否認運動員伙食差　拒承擔責任

日本名古屋亞運自開幕之前，在住宿問題引起批評。大會在今日（22日）發出聲明，反駁部份的指責。當中包括對於泰國媒體指食物不足問題，組委會稱有關食品供應是由相關項目的協會負責，與大會無關。

名古屋亞運在開幕前，住宿以及食物問題都引起多國媒體的批評。其中根據泰國媒體指控，在台克球的比賽場地，指主辦當局供應的食物不足，泰國隊指只有飯、湯及3塊雞肉，教練更笑言只有一種蔬菜，多一種選擇都不能。然而大會今日回應指。台克球是亞奧理事會新設的項目，在商討時，組委會與國際台克球總會共同負擔費用，而有關的飲食，就是由台克球總會負責，與亞組委無關。