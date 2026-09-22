名古屋亞運｜大會聲明否認運動員伙食差　拒承擔責任

日本名古屋亞運自開幕之前，在住宿問題引起批評。大會在今日（22日）發出聲明，反駁部份的指責。當中包括對於泰國媒體指食物不足問題，組委會稱有關食品供應是由相關項目的協會負責，與大會無關。
名古屋亞運在開幕前，住宿以及食物問題都引起多國媒體的批評。其中根據泰國媒體指控，在台克球的比賽場地，指主辦當局供應的食物不足，泰國隊指只有飯、湯及3塊雞肉，教練更笑言只有一種蔬菜，多一種選擇都不能。然而大會今日回應指。台克球是亞奧理事會新設的項目，在商討時，組委會與國際台克球總會共同負擔費用，而有關的飲食，就是由台克球總會負責，與亞組委無關。
組委會更在上周末（19日）上載影片，顯示在郵輪及木貨櫃的選手村，都有超過100種食物的自助餐，組委會指：「組委會正在每個住宿設施建立餐飲供應系統，充分考慮運動項目、比賽時間、訓練等因素，並與相關企業合作，滿足各代表團提出的個性化需求，例如食物過敏以及因宗教和文化原因造成的飲食限制。」亞組委又表示：「我們將認真聽取運動員的意見，與相關企業和組織合作，穩步推進已建立的住宿和餐飲服務體系，並進行必要的改進，使運動員能夠安心參加比賽。」
然而在開幕後的新問題，是場地的交通，特別是由組委會安排的接駁巴士，除了運動員的隊巴出現延誤以及去錯地點，但是接載媒體的穿梭巴士經常「失蹤」，除了香港媒體之外也被日本媒體所批評。