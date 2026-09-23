歐國聯B組 科索沃升呢「細」戰愛爾蘭

歐國聯戰雲密布，除列強在A級聯賽較技之外，B級聯賽亦不乏歐洲黑馬，其中升班出擊的科索沃，周四深夜主場迎戰愛爾蘭，兩軍各擅勝場，預計形勢緊湊，今場入球不會多。(9月25日02:45開賽)

成軍不足10年的科索沃，實力與日俱增，世盃戰至附加賽決賽0比1不敵土耳其，只差一步無緣歷史性打今夏決賽周；球隊踢法穩中求勝，除外圍賽首輪作客0比4不敵瑞士外，其餘5戰取得3勝2和只失1球，非常硬淨。

在歐國聯，科索沃表現同樣進步，上屆在附加賽雙殺冰島，得以由C級聯賽升上今屆的B3組。不過球隊今次出戰歐國聯前發生小插曲，効力意甲拿玻里的隊長中堅拉亞馬尼(Rrahmani)，上周五私下知會德國籍教練科達(Foda)，暫時退出國家隊；此舉被指將引發連鎖效應，陸續會有國腳退隊，不過科達已否認其事。來自意甲的門將梅域(Muric)、中堅路積禾達(Vojvoda)及中場薩高華(Zhegrova)為中後場主力，在土超效力的梅利基(Muriqi)及米諾拉舒卡(Milot Rashica)則會是今場取分人物。