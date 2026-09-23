歐國聯B組 科索沃升呢「細」戰愛爾蘭

歐國聯戰雲密布，除列強在A級聯賽較技之外，B級聯賽亦不乏歐洲黑馬，其中升班出擊的科索沃，周四深夜主場迎戰愛爾蘭，兩軍各擅勝場，預計形勢緊湊，今場入球不會多。(9月25日02:45開賽)
成軍不足10年的科索沃，實力與日俱增，世盃戰至附加賽決賽0比1不敵土耳其，只差一步無緣歷史性打今夏決賽周；球隊踢法穩中求勝，除外圍賽首輪作客0比4不敵瑞士外，其餘5戰取得3勝2和只失1球，非常硬淨。
在歐國聯，科索沃表現同樣進步，上屆在附加賽雙殺冰島，得以由C級聯賽升上今屆的B3組。不過球隊今次出戰歐國聯前發生小插曲，効力意甲拿玻里的隊長中堅拉亞馬尼(Rrahmani)，上周五私下知會德國籍教練科達(Foda)，暫時退出國家隊；此舉被指將引發連鎖效應，陸續會有國腳退隊，不過科達已否認其事。來自意甲的門將梅域(Muric)、中堅路積禾達(Vojvoda)及中場薩高華(Zhegrova)為中後場主力，在土超效力的梅利基(Muriqi)及米諾拉舒卡(Milot Rashica)則會是今場取分人物。
愛爾蘭近年表現停滯不前，今年在世盃外附加賽4強，戰至互射十二碼不敵捷克出局，近6屆都無法晉身世盃決賽周；球隊自歐國聯成立以來，5屆全部在B級聯賽亮相，不上不落。
球隊仍由冰島籍的賀爾格姆臣(Hallgrimsson)出任主帥，門將基利靴(Kelleher)、守將達拉奧沙(Dara O’Shea)、積克奧拜恩(Jake O’Brien)及艾根(Egan)來自英超，防守較令人有信心；今夏轉戰西甲貝迪斯的箭頭特萊柏洛特(Troy Parrott)，射術不俗具一定威脅。愛爾蘭一向以鬥心見稱，守強攻弱，對上4場國際賽不敗只失1球；今場遇上主場聲勢浩大的科索沃，雙方各擅勝場，打和機會高，博入球「細」盤更安心。
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