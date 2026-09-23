鋒力強橫 實力超班 巴西訪澳洲「大」勝可期

世界排名第5的巴西，在世盃16強不敵挪威出局，教練安察洛堤當然不會滿意；但森巴兵團總算再度建立起自身風格，鋒銳之外，防守比以往緊密，可惜最終以1比2不敵神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)坐鎮的挪威。

巴西國家隊失意今夏世盃後，老帥安察洛堤(Ancelotti)帶隊重新出發，先在今個國際賽兩戰澳洲，之後再訪印度；雖則森巴兵團今次召入不少新成員，前線陣容仍星味十足，周四一戰可望輕鬆贏波響頭炮。(9月25日18:00開賽)

巴西今次國際賽期，將會先後在昆士蘭及布里斯班，兩對澳洲，雖然門將缺少利物浦的艾利臣比加(Alisson Becker)，只會由巴甲球會的國家隊新丁擔當，但前線陣容豪華，有在西甲巴塞隆拿大勇特勇的前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)、皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及安迪歷(Endrick)在陣；効力阿仙奴的般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)控制中場，其球會隊友加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)鎮守後防，整條森巴中軸線依然強大。

祖奧柏度因傷退隊

事實上，安察洛堤已跟巴西足總續約至2030年，目標為再度衝擊下屆世盃；今訪澳洲徵召多名新人，車路士前鋒祖奧柏度(Joao Perdo)及羅馬後衛韋斯利雲尼素斯(Wesley)因傷退隊後，他補選了富明尼斯中場馬圖斯馬天利尼(Matheus Martinelli)等從未入選國家隊的新人，讓他們爭取表現博上位。