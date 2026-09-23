名古屋亞運｜蔡俊彥亞運男花摘銀 何詩蓓100米自再奪金

香港「女飛魚」何詩蓓於愛知名古屋亞運愈戰愈勇，昨於女子100米自由泳再以無敵姿態奪金，在今屆亞運已收獲2金1銀。獎牌希望、兩名前「世一」張家朗及蔡俊彥則出戰男子花劍，前者於32強止步而衛冕失敗，後者則過關斬將殺入決賽，力戰下不敵擁主場之利的飯村一輝而摘銀。中國香港隊經過3個賽日，暫獲3金5銀4銅。

「女飛魚」何詩蓓昨出戰女子100米自由泳，於初賽游出53秒60以首名晉級，至決賽她以25秒25游完頭50米而建立優勢，最終在沒有懸念下以52秒45首先觸池，與200米自由泳一樣，同是連贏兩屆金牌；其師妹李芯瑤則游出55秒45，並列第七。何詩蓓賽後表示：「上次東京奧運於同一場館比賽，但當時沒有觀眾，父母亦只能看電視，今次他們終於可來到現場。其實我不知道自己還有幾多次機會在他們面前比賽，難得有家人在場，以及有那麼多香港人在這裡支持我，所以真的很開心。」

蔡俊彥望男花團體奪金

兩屆奧運冠軍張家朗於男子花劍分組賽，以2勝3負成績驚險過關，但其後在32強不敵烏茲別克選手基維素夫而衛冕失敗。受手踭傷患困擾的張家朗賽後坦言表現欠佳，而且在巴黎奧運蟬聯金牌後，逐漸失去比賽動力。

蔡俊彥在決賽與飯村一輝交手，被對方一輪窮追猛打下先落後0比4，但其後沉著應戰下，逐漸收復失地並一度反超前13比12；可惜於關鍵時刻未能乘勢追擊，最終以13比15飲恨。上屆獲銅牌的蔡俊彥，今屆摘銀已是有所進步，他賽後指昨日一直都很好運，因為沒有抽到不想遇上的對手，可惜好運沒有維持到最後。蔡俊彥又指希望之後在男花團體賽奪金彌補遺憾。