英超｜麥巴比認十年前險簽利物浦　最終唔聽阿媽話

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe），在接受訪問中承認，早在2016年時，他就有接近會加盟利物浦，確認高普（Jurgen Klopp）在世界盃期間的說話。然而最後他選擇不聽取媽媽意見而留在法國。

在今年世界盃擔任評述期間，高普表示利物浦當時安排了私人飛機，邀請麥巴比的母親等人到利物浦探訪，高普稱紅軍已盡全力遊說，並讓麥巴比的家人品嘗美食等，不過最後麥巴比未有加盟。這位皇家馬德里的前鋒，在接受「The Athletic」訪問確認這件事：「我曾經接近利物浦，我媽媽心儀的目的地就是行物浦，她想我去那裡。我沒有聽她，因為我想為自己城市，巴黎效力，我不想在成名前離開我的國家。」當時麥巴比只18歲，在法甲的摩納哥效力。他再說：「不過是的，我媽媽之前一直都說『利物浦，你將要到那裡。在晏菲路踢波，這會是你一次瘋狂的體驗。』」