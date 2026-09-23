名古屋亞運｜空手道曾綺婷為香港取得銀牌　男子團體形為摘銅（更新）

名古屋亞運的第4個比賽日，香港隊上午又再奪得獎牌。在空手道的男子團體形項目，港隊雖然在八強不敵澳門隊，不過在銅牌戰香港隊力克中華台北，取得1面銅牌。而空手道女子50公斤級別賽事，曾綺婷決賽僅負馬來西亞對手獲得銀牌。至於游泳項目，雖然何詩蓓未有上陣，但是港將的簡綽桐在女子100米蝶泳以第2名晉級決賽，而4x100混合接力，香港亦以第3名晉級決賽。
空手道之前已為港隊增添1銀2銅，在個人形取得一面銅牌的洪皓崴，帶領另外2位香港隊友的鄧宇軒及李智剛出戰團體賽事，在八強香港隊對澳門，5名裁判都只以些微分差不及澳門，令港隊落敗。之後港隊在銅牌戰對中華台北，兩隊得分相當接近，當中3人給予香港較高分，另外2名裁判給予香港少於中華台北0.2分，令香港以3:2的比數擊敗中華台北隊獲得銅牌，空手道至今已取得4面獎牌。另外，空手道女子50公斤級，曾綺婷在八強擊敗中華台北對手後，四強再贏菲律賓的代表入決賽。決賽對馬來西亞的Shahmalarani Chandran，雙方未有得分之下，裁判判曾綺婷落敗，僅獲亞軍。
賽艇陳至鋒單人賽次名晉級
另外田徑項目將展開，首個賽日香港的錢文杰出戰男子半馬拉松競步，他最終取得第5名。同樣開始還有水上運動的獨木舟與賽艇，陳至鋒在賽艇的單人雙槳第1組預賽以第2完成，總成績第3晉身明日決賽。輕量級女子單人雙槳，洪詠甄同樣在預賽取得第2名，總成績第3名打入決賽。男子雙人單槳，香港組合黃鉦與陳柏匡以預賽第5晉身決賽。女子四人單槳無舵手，港隊預賽得第7，轉戰名次賽。而獨木舟男子500米四人皮艇，香港隊在預賽排第5，要轉戰準決賽。男子500米雙人皮艇的張子衝和蘇栢賢，在預賽亦只得第7，同樣要參加準決賽。