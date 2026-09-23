名古屋亞運｜空手道男子團體形為香港添銅牌　簡綽桐蝶泳次名入決賽

名古屋亞運的第4個比賽日，香港隊上午又再奪得獎牌。在空手道的男子團體形項目，港隊雖然在八強不敵澳門隊，不過在銅牌戰香港隊力克中華台北，取得1面銅牌。至於游泳項目，雖然何詩蓓未有上陣，但是港將的簡綽桐在女子100米蝶泳以第2名晉級決賽，而4x100混合接力，香港亦以第3名晉級決賽。
空手道之前已為港隊增添1銀2銅，在個人形取得一面銅牌的洪皓崴，帶領另外2位香港隊友的鄧宇軒及李智剛出戰團體賽事，在八強香港隊對澳門，5名裁判都只以些微分差不及澳門，令港隊落敗。之後港隊在銅牌戰對中華台北，兩隊得分相當接近，當中3人給予香港較高分，另外2名裁判給予香港少於中華台北0.2分，令香港以3:2的比數擊敗中華台北隊獲得銅牌，空手道至今已取得4面獎牌。另外，空手道女子50公斤級，曾綺婷在八強擊敗中華台北對手，晉身四強，將有機會衝擊獎牌。
4x100混合接力港隊第3名晉級
游泳項目在今日上午的初賽，香港泳手仍交出成績。在女子100米蝶泳，簡綽桐在預賽第1組以58秒34游出第1名，在總成績以第2名晉身決賽，而楊凱晴以第10名同樣晉級。4x100米混合泳方面，香港隊派出關鵬、張智傑、楊凱晴及馬紫玲出戰預賽，結果在第1組僅次中國隊取得第2，總成績排名第3晉身今晚決賽。
女子100米蛙泳，林韵晴在預賽第2組僅次中國的楊暢游第2，總成績以第5名晉級決賽，隊友文薈喬總成績12，只作為後補選手。女子100米背泳，張心悅以第8名晉級決賽，陳梓瑜得第12。女子400米個人混合泳，高嘉蓮取得總成績第10晉級決賽，隊友吳麗華就排11。何甄陶在男子100米蝶未能晉級，總成績得第11，隊友古逸豪排第21。男子200米自由泳，兩位香港泳手的盧梓霖及關鵬分別排16及24未能打入決賽。
賽艇陳至鋒單人賽次名晉級
另外田徑項目將展開，首個賽日香港的錢文杰出戰男子半馬拉松競步，他最終取得第5名。同樣開始還有水上運動的獨木舟與賽艇，陳至鋒在賽艇的單人雙槳第1組預賽以第2完成，總成績第3晉身明日決賽。輕量級女子單人雙槳，洪詠甄同樣在預賽取得第2名，總成績第3名打入決賽。男子雙人單槳，香港組合黃鉦與陳柏匡以預賽第5晉身決賽。女子四人單槳無舵手，港隊預賽得第7，轉戰名次賽。而獨木舟男子500米四人皮艇，香港隊在預賽排第5，要轉戰準決賽。男子500米雙人皮艇的張子衝和蘇栢賢，在預賽亦只得第7，同樣要參加準決賽。