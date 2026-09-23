名古屋亞運｜空手道男子團體形為香港添銅牌　簡綽桐蝶泳次名入決賽

名古屋亞運的第4個比賽日，香港隊上午又再奪得獎牌。在空手道的男子團體形項目，港隊雖然在八強不敵澳門隊，不過在銅牌戰香港隊力克中華台北，取得1面銅牌。至於游泳項目，雖然何詩蓓未有上陣，但是港將的簡綽桐在女子100米蝶泳以第2名晉級決賽，而4x100混合接力，香港亦以第3名晉級決賽。

空手道之前已為港隊增添1銀2銅，在個人形取得一面銅牌的洪皓崴，帶領另外2位香港隊友的鄧宇軒及李智剛出戰團體賽事，在八強香港隊對澳門，5名裁判都只以些微分差不及澳門，令港隊落敗。之後港隊在銅牌戰對中華台北，兩隊得分相當接近，當中3人給予香港較高分，另外2名裁判給予香港少於中華台北0.2分，令香港以3:2的比數擊敗中華台北隊獲得銅牌，空手道至今已取得4面獎牌。另外，空手道女子50公斤級，曾綺婷在八強擊敗中華台北對手，晉身四強，將有機會衝擊獎牌。